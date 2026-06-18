Мультипечі та аерогрилі в Кібернетики: сучасна техніка для здорового харчування

Сучасна кухня дедалі частіше поповнюється технікою, яка допомагає економити час, готувати корисні страви та експериментувати з рецептами. Саме тому все більше українців прагнуть купити мультипіч, яка поєднує функції духовки, фритюрниці, гриля та навіть сушарки. В інтернет-магазині Кібернетики представлений широкий вибір моделей для будь-яких потреб — від компактних рішень для невеликої сім’ї до потужних багатофункціональних пристроїв для справжніх кулінарних ентузіастів.

Чому мультипечі та аерогрилі стали такими популярними

Головна перевага мультипечі полягає у використанні технології циркуляції гарячого повітря. Завдяки цьому продукти готуються рівномірно з усіх боків без необхідності додавати велику кількість олії. У результаті страви залишаються соковитими всередині та набувають апетитної хрусткої скоринки зовні.

На відміну від традиційного смаження, де використовується значна кількість жиру, мультипіч дозволяє скоротити його використання до мінімуму або повністю відмовитися від олії. Це особливо актуально для людей, які дотримуються принципів здорового харчування або стежать за калорійністю раціону.

Крім того, така техніка значно скорочує час приготування. Більшість моделей нагріваються всього за кілька хвилин, що дозволяє швидко приготувати вечерю навіть після насиченого робочого дня.

Які можливості відкриває сучасна мультипіч

Сучасні моделі оснащуються широким набором функцій, які дозволяють готувати практично будь-які страви:

смаження;

запікання;

випікання;

приготування на грилі;

розігрівання готових страв;

розморожування продуктів;

сушіння овочів, фруктів та зелені.

Більшість мультипечей мають від 6 до 20 автоматичних програм, які допомагають легко приготувати картоплю фрі, курку, рибу, овочі, десерти або домашню випічку. Завдяки таймеру та автоматичному вимкненню користувач може не контролювати процес постійно.

Як вибрати мультипіч для дому

Під час вибору варто звернути увагу на кілька важливих характеристик.

Об’єм чаші

Для однієї-двох осіб достатньо моделей об’ємом 2–3 літри. Якщо ж технікою користуватиметься сім’я з кількох людей, краще розглядати варіанти на 4–6 літрів і більше.

Потужність

Для щоденного використання оптимальними вважаються моделі потужністю від 1400 до 1800 Вт. Вони швидко нагріваються та забезпечують рівномірне приготування страв.

Додаткові функції

Корисними перевагами будуть:

сенсорне керування;

LED-дисплей;

автоматичні програми;

антипригарне покриття;

захист від перегріву;

можливість миття окремих елементів у посудомийній машині.

Аерогрилі Gorenje — поєднання якості та технологій

Серед найпопулярніших брендів особливу увагу покупців привертає аерогриль Gorenje. Словенський виробник уже багато років асоціюється з надійністю, сучасним дизайном та високою якістю побутової техніки.

Аерогрилі та мультипечі цього бренду створені для максимально комфортного використання. Вони оснащуються потужними нагрівальними елементами, ефективною системою циркуляції гарячого повітря та продуманими автоматичними програмами.

Серед переваг техніки Gorenje:

висока енергоефективність;

якісні матеріали корпусу;

точне регулювання температури;

стильний сучасний дизайн;

простий догляд та очищення;

широкий вибір моделей для різних потреб.

Такі пристрої дозволяють готувати м’ясо, рибу, овочі, випічку та десерти з мінімальними витратами часу.

Чому варто обрати інтернет-магазин Кібернетики

Мережа «Кібернетики» працює на українському ринку з 2005 року та за цей час стала одним із відомих продавців сучасної техніки. Сьогодні компанія об’єднує десятки магазинів у різних регіонах України та активно розвиває онлайн-напрямок.

Покупці цінують Кібернетики за:

широкий асортимент техніки;

офіційну гарантію виробника;

вигідні акції та знижки;

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У каталозі представлені мультипечі та аерогрилі від провідних світових брендів, що дозволяє легко знайти модель відповідно до бюджету та особистих вимог.

Мультипіч або аерогриль сьогодні — це не просто модний кухонний гаджет, а багатофункціональний помічник для щоденного приготування смачних і корисних страв. Вони допомагають економити час, скорочують використання олії та відкривають нові можливості для кулінарних експериментів. Якщо ви шукаєте надійну техніку з гарантією та широким вибором моделей, інтернет-магазин Кібернетики пропонує оптимальні рішення для будь-якої кухні.