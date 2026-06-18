Погрози, зачинені двері та спецпризначенці: подробиці ранкового інциденту в Тернополі

У Тернополі правоохоронці затримали чоловіка, який, за попередніми даними, вчинив домашнє насильство щодо своєї співмешканки та погрожував їй фізичною розправою.

Інцидент стався вранці 18 червня. Близько 5:00 до Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька Харківської області. Жінка повідомила, що її сестра, яка проживає у Тернополі, потребує допомоги, оскільки співмешканець зачинив її у квартирі та висловлює погрози.

На місце події негайно прибули працівники сектору протидії домашньому насильству. Проте чоловік відмовився відчиняти двері та поводився агресивно.

Для врегулювання ситуації додатково залучили бійців поліції особливого призначення. Після перемовин фігурант все ж відчинив двері квартири.

Правоохоронці встановили, що чоловіку 30 років. Він є уродженцем Донецької області та нині проживає у Тернополі.

На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Чоловіка затримали в адміністративному порядку.

Наразі триває перевірка, після якої правоохоронці нададуть правову оцінку його діям.