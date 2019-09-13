Так страшно чути ці слова в далекому селі на Тернопільщині, – Любов Бурак

Так страшно чути ці слова в далекому селі на Тернопільщині…

Мали сьогодні їхати на сплав Дністром, але Зайко передав учора куті меду в печерах і ми сидимо на базі.

Вийшли до лісу прогулятися. Ну, як до лісу? Там чагарі, а в них руїни покинутих домівок. Ціла вулиця. І поміж бузиною та акаціями – яблуні. Старі дерева з порепаною корою, напівсухим гіллям і дрібними яблучками в траві. Як вони пахнуть!!!

І дорогою надибали людей. Місцевих. З церкви йшли.

– А ви хто? А ви звідки? Того тижня в когось на селі хату пограбували. Дістав цей Гора зі своїми туристами!

– Та ми не про вас! Видно, шо ви прилічні. Тут всякі їздять, а нам: бійся з хати вийти.

– Ага! Таке життя страшне пішло!

– Роботи нема! В Росію вигідніше їхати, чим у Польщу. Але тут бандерівці ходять, ще хату спалять.

– Чули: що в Києві робиться?

– Що з нами, бідними, буде?

– Ви там прекращайте з тою Україною! Наукраїнились!

– А як же ви без України будете? – питаю.

– Господь його зна!

– Ще ніколи так не було, щоб не було ніяк!

– Втомились ми від війни і від України!

***

Вони мають років по 35-40. З вигляду всі 60. А очі порожні.

Вони не від війни втомились і не від України. Від власного страху. Спочатку від страху, що за Україну знову почнуть відправляти на Сибір. А потім від страху опинитись на війні.

Вони хочуть, щоб все добре робились без їхньої участі, а все погане зникло.

Хочуть, щоб все змінилось і нічого не мінялось водночас.

Хочуть, щоб у них в селі стало, як в Європі. Бажано вже і негайно.

Вони люто ненавидять всіх, хто чогось в житті досягає.

Самим досягати страшно. Телевізор каже, що це неможливо.

І людям страшно. Від самих себе. Але вони про це мовчать.

Наукраїнились.

Залісся…