Міська рада відключатиме воду закладам, які порушуватимуть карантин, – Олександр Богомол (відео)

Сьогодні відбувся брифінг в облдержадміністрації стосовно впровадження карантину вихідного дня.

Начальник ГУНП у Тернопільській області Олександр Богомол зазначив, що вдалося досягнути домовленості з міською владою в питанні вирішення карантинних заходів. Він додав, що в місті та області на вихідних, для виконання рішення про запровадження карантину вихідного дня будуть працювати піші патрулі та автопатрулі. Здебільшого будуть перевірятися ті об’єкти, для яких є обмеження. Також перевірка обов’язково буде здійснюватися в нічну пору, для виявлення закладів з нічним графіком роботи. Там будуть проводитися перевірки та складатимуться відповідні протоколи.

«Є рішення міської ради, яка пішла нам на зустріч. Щодо таких злісних порушників будуть прийматися кардинально інші рішення. А це ненадання послуг з водопостачання. Відключать воду, будуть мити стакани і ложки у відрі, подивимось, хто захоче до них прийти. Люди повинні розуміти, якщо ми всі разом з тим боремося, то всі разом. Будемо виходити з кожної ситуації окремо, будемо намагатись допомогти, роз’яснити, не допустити. Тому що якщо є скупчення 100 людей, ми розуміємо, що можуть бути 100 хворих. Молоді, які прийдуть в бар посвяткувати, може і не захворіють. Але, на жаль, вони рознесуть все додому і можуть заразити старших родичів. » – сказав Олександр Богомол.