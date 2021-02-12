14:16 | 12.02.2021
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У Кременці гості обікрали знайомого, який повернувся із заробітків

Irena 0 Views Прокоментуй!

Про крадіжку грошей в Кременецький райвідділ поліції повідомив житель райцентру. Чоловік каже, що його у власному будинку обікрали знайомі.

За словами потерпілого, він на початку місяця повернувся із заробітків. На господарстві мав Запорожець, який вирішив продати. Проте авто не завелося і він звернувся по допомогу до двох односельчан. Після ремонту чоловік вирішив віддячити помічникам і запросив їх до себе в гості.
В якийсь момент одному з помічників стало погано і господар вийшов з ним на подвір’я, аби той провітрився.
Коли повернулися, то другий колега запропонував розходитися. Гості пішли, а господар за хвилин 15 заглянув в гаманець і виявив зникнення 500 доларів.

Він звинуватив односельчан, але ті заперечували причетність до крадіжки. Тепер цю інформацію перевірятимуть правоохоронці, відкривши провадження згідно статті 185 ККУ.

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