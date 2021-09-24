Обзор онлайн казино Слотор

Слотор казино: обзор

Слотор — это онлайн-площадка, созданная в 2015 году. С момента своего открытия и до сегодняшнего времени это онлайн казино не теряет своих рейтингов и предоставляет качественные услуги своим игрокам.

Среди самых главных преимуществ Slotor:

лицензионная деятельность;

возможность быстрой регистрации;

максимальная прозрачность деятельности;

защищённая игра;

большой выбор платежных систем;

моментальные выплаты;

минимальные суммы депозитов;

широкий ассортимент игровых автоматов;

круглосуточная техническая поддержка.

Как зарегистрироваться и начать игру

Для регистрации в Слотор пользователю нужно зайти в соответствующий раздел на главной странице казино. Пройти регистрацию можно при помощи электронного адреса, телефона или аккаунта в социальных сетях.

Регистрация в Слотор занимает всего несколько минут, после этого новичок может пополнять депозит и пользоваться всеми преимуществами, которые подготовила для него эта онлайн-площадка.

Каждому новому игроку нужно будет пройти обязательную верификацию. Она необходима казино для того, чтобы убедится, что пользователь не нарушает правила пользования и достиг совершеннолетия, находится в сфере юрисдикции и не относится к числу людей, которым запрещен доступ к азартным играм.

Депозит от 1 гривны

Для того, чтобы начать делать ставки и играть на деньги, игрок должен внести деньги на депозит. Делать ставки можно в рублях, гривнах или долларах. Минимальная сумма пополнения – 1 гривна, 1 рубль или 1 доллар.

Пополнить игровой счет можно при помощи самых популярных платёжных систем:

платежных карт;

электронных кошельков;

мобильных приложений;

мобильных операторов;

терминалов;



Возможности сайта и ассортимент игровых автоматов

Сайт Слотор имеет очень привлекательный яркий дизайн и удобное меню. Вновь зарегистрированному пользователю очень удобно будет найти всю необходимую информацию: выбрать игровой автомат из списка или воспользоваться строкой поиска, узнать о популярных слотах, обратиться в онлайн поддержку, прочитать о деятельности казино и правилах пользования.

В Слотор представлен широкий выбор игровых автоматов от самых известных провайдеров с мировым именем: NetEnt, Igrosoft, Novomatic, Endorphina и другие. Тут даже самый прихотливый игровой «гурман» найдет для себя игровой автомат по вкусу.

Бонусы и акции

Slotor не пошел по намеченному пути многих онлайн казино, которые предлагают бонусы за регистрацию или первый депозит. Многие мировые площадки уже отказались от этой системы из-за необходимости отыгрыша. Вместо этого клуб предлагает безвейджерные бонусы: 10% на все депозиты.

Информация об актуальных акциях размещена в меню основного сайта. В Слотор также действует система лояльности для постоянных игроков: она могут стать членами VIP-клуба и получать «плюшки» от любимого казино.

Слотор выбирают активные и азартные современные игроки за прогрессивный взгляд на онлайн гемблинг, яркий дизайн, безопасность, моментальные выплаты и внимательное отношение к каждому клиенту.