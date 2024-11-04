Огляд Lexus LM 350h та його характеристики

Lexus LM 350h – це елегантний представник преміум-сегмента, який вражає як своїм зовнішнім виглядом, так і технічними характеристиками. Автомобіль славиться розкішним інтер’єром, оформленим з використанням високоякісних матеріалів, що надає водієві та пасажирам безпеку і комфорт під час кожної подорожі.

Сидячи на задніх сидіннях Lexus LM, ви ніби переноситесь в інший світ – сповнений розкоші та гламуру, а також розумних рішень і передових технологій. Це автомобіль, який, безсумнівно, створений для того, щоб «побалувати» задніх пасажирів, але в той же час є зручним для водія. Єдине питання, яке залишається – це його придатність для приватних осіб. Не виключено, що дехто розглядатиме його як альтернативу лімузину, хоча, швидше за все, він поповнить автопарки розкішних готелів та аеропортів.

Характеристики Lexus LM350h

Lexus LM350h являє собою мінівен із повним приводом, який оснащений 2,5-літровим бензиновим мотором, що розвиває потужність 190 к.с., а також гібридною системою, загальною потужністю 250 к.с. Максимальний крутний момент цього автомобіля досягає 239 Нм. Його силові агрегати управляються гібридною безступінчастою трансмісією четвертого покоління. Завдяки комбінації цих двигунів, транспортний засіб може розвивати вражаючу швидкість до 190 км/год, а розгін до 100 км/год займає всього 8,7 секунди.

Економія пального у LM350h на високому рівні: в середньому він споживає лише 7,1-7,4 літра бензину на 100 кілометрів. Це дає змогу долати понад 800 км на одній повній заправці, оскільки об’єм паливного бака становить 60 літрів.

LM350h виділяється на дорозі своїми значними розмірами і стильними пропорціями: довжина – 5,13 м, ширина – 1,89 м, висота – 1,94 м, а кліренс дорівнює 15,2 см. Повна вага автомобіля становить 2880 кг, а багажне відділення може мати об’єм від 870 до 1430 літрів, залежно від конфігурації сидінь.

Незважаючи на свої габарити і вагу, мінівен поводиться на дорозі дуже впевнено, легко управляється і добре справляється з поворотами. Підвіска забезпечує відмінну плавність ходу.

Крім того, Lexus LM 350h пропонує передові технології безпеки та допомоги водієві, включаючи адаптивний круїз-контроль, систему контролю сліпих зон і автоматичне екстрене гальмування. Усі ці елементи роблять LM 350h не лише стильним, а й максимально безпечним автомобілем для будь-яких подорожей.

Комплектації Lexus LM350h

Для українських покупців Lexus LM350h доступний у двох варіантах комплектації:

Luxury; Superior.

Lexus LM350h Superior пропонує більше функцій, ніж модель Luxury. Він вирізняється збільшеними колесами, затемненими фарами, шкіряним інтер’єром іншого відтінку, а також можливістю електролабораторного налаштування передніх сидінь у 10 напрямках та задніх – у 14. Серед інших особливостей – панорамний дах та різноманітні інші характеристики, завдяки яким цей автомобіль може стати справжнім мобільним бізнес-центром, придатним навіть для проведення конференцій.

Варто зазначити, що вартість цього мінівена залежить від обраної комплектації, кольору кузова, а також від додаткових опцій та аксесуарів, які забажає придбати клієнт.

Пропозиція від Лексус Сіті Плаза

В салоні Лексус Сіті Плаза ви зможете оцінити різноманітність кольорів, що підходять для цього автомобіля, надаючи вашому вибору індивідуальності. Підбір комплектації дозволяє врахувати всі ваші побажання, пропонуючи чудову синергію комфорту та високих технологій.

Сервіс, що надається нашим автосалоном, гарантує безперебійну роботу вашого Лексуса, адже ми дбаємо про кожного клієнта як про родину. Наша гарантія на автомобіль забезпечить вам спокій і впевненість у його надійності на протязі тривалого часу.

Представництво Лексус завжди готове відповісти на всі ваші питання щодо покупки. Ви також маєте можливість пройти тест-драйв, щоб відчути, як це — керувати видатним представником преміум-сегменту. Заходьте до нас у Лексус Сіті Плаза та відкрийте для себе новий рівень елегантності на дорозі.