Загинув 9 місяців тому – додому Ангелом повертається Василь Мушкет з Тернопільщини

Кровопролитна війна з російськими окупантами забрала ще одне життя захисника-патріота з Мельнице-Подільської територіальної громади. Повідомляє Другий відділ Чортківського РТЦК та СП.

Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, виявивши стійкість та мужність, мужньо виконавши військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу і незалежність 01 березня 2024 року загинув старший солдат МУШКЕТ Василь Броніславович, 1970 року народження, житель села Устя, який захищав Україну з перших днів війни.

Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя захищаючи Україну.

Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати.

Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають.

Вічна пам’ять та слава Герою!

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