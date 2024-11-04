Загинув 9 місяців тому – додому Ангелом повертається Василь Мушкет з Тернопільщини
Кровопролитна війна з російськими окупантами забрала ще одне життя захисника-патріота з Мельнице-Подільської територіальної громади. Повідомляє Другий відділ Чортківського РТЦК та СП.
Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, виявивши стійкість та мужність, мужньо виконавши військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу і незалежність 01 березня 2024 року загинув старший солдат МУШКЕТ Василь Броніславович, 1970 року народження, житель села Устя, який захищав Україну з перших днів війни.
Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя захищаючи Україну.
Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати.
Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають.
Вічна пам’ять та слава Герою!