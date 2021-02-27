Вакцинація в Тернопільській області: за перший день зроблено 90 щеплень

Про це повідомила очільниця Управління охорони здоров’я ТОДА Ольга Ярмоленко під час засідання регіональної комісії з питань засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській обласній державній адміністрації під головуванням заступника голови Тернопільської облдержадміністрації Ігоря Гайдука.

– Такий показник щодо моніторингу вакцинальної кампанії проти COVID-19 в Україні є у Тернопільській області та м. Київ.

Старт вакцинальної кампанії в Україні відбувся 24 лютого, в області – наступного дня, 25 лютого.

Загалом проведено щеплень в Тернопільській області за вчора 90 медпрацівникам (31 жінці та 59 чоловіків). Вони отримали першу дозу. Також потрібно завершити вакцинацію, тобто отримати другу дозу, яка за ними уже закріплена та утримується у спеціальному холодильному обладнанні.

Хочу повідомити, що у перший день вакцинації повідомлень про побічні дії від щеплення проти коронавірусу не було. Вакцинація є добровільною та безоплатною – додала вона.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом індійського виробництва CoviShield за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca, яка відповідає стандартам безпечності та якості ВООЗ. Перша партія до Києва прибула 23 лютого.