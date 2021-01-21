Особенности выбора холодильника

Холодильник является одним из самых основных бытовых приборов, которые необходимы в доме. Холодильники зачастую появляются в жилье раньше любой другой техники. На сайте Partner Bosch Siemens по ссылке https://bs-partner.com.ua/catalog/krupnaya-tekhnika/holodilniki/kholodilniki-bosch/ вы найдете большой выбор качественных холодильников по доступной цене.

В выборе холодильника более-менее разбираются многие. Однако перед покупкой могут появляться сомнения или растерянность среди множества вариантов, поэтому давайте еще раз вспомним о критериях и нюансах выбора холодильников.

Критерии выбора холодильника

Габариты устройства – самый первый параметр, на который стоит ориентироваться. Перед покупкой планируется место, где будет установлен холодильник. Исходя из пространства, выделенного под устройство, необходимо определятся с габаритами. Полезный объем. Поскольку холодильник должен выполнять определенные функции, необходимо подумать, какой объем подходит именно вам. Чем больше габариты холодильника, тем вместительнее он будет. Как выбрать полезный объем для себя? Учитывайте количество человек проживающих в доме. На два-три человека вполне достаточно будет однокамерного холодильника. Но если вы любите делать большие запасы продуктов, тогда берите максимум двухкамерный. Если семья состоит из большего количества человек, тогда лучше покупать более вместительную модель. Количество камер и их расположение. Количество отделений обычного холодильника для дома может быть любое. Некоторые устройства имеют камеры с отдельно закрывающимися дверцами. Поэтому можно снаружи увидеть, сколько камер в холодильнике.

Однокамерные модели не имеют морозилку, а вместо нее есть отсек с более низкой температурой, чем в остальном пространстве. Преимуществом таких приборов считается их эргономичность и невысокая цена. Чаще всего их приобретают для дач, общежитий, мотелей и недорогих гостиниц.

На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуются двухкамерные устройства. В них холодильные камеры находятся отдельно от морозильных. Они компактны, вместе с тем, имеют много пространства внутри, куда можно вместить много продуктов и готовых блюд.

Морозильный отсек может быть расположен над холодильными камерами или под ними. У современных моделей чаще всего морозильные камеры расположены внизу особенно, если устройство высокое. От таких, казалось бы, несущественных нюансов зависит удобство в эксплуатации.