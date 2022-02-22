Подарунковий сертифікат – найкращий вибір до будь-якого свята

Коли свято вже скоро, а ви не знаєте, що подарувати, обирайте подарункові сертифікати. Вони являють собою гарно оформлені листівки з зазначеною сумою коштів, які можна обміняти на товари з асортименту магазину, що їх випустив. Купуючи подарунковий сертифікат, ви ніби оплачуєте купівлю будь-яких продуктів його майбутньому власнику. При цьому надаєте для шопінгу певну обмежену суму коштів. Для людей різного віку та вподобань актуальними є товари з косметичного асортименту. Це парфуми, засоби для догляду за шкірою та волоссям, косметика для макіяжу. Подарункові сертифікати дозволяють обрати улюблені продукти та спробувати новинки, експериментувати та вдосконалюватися.

Кому можна подарувати сертифікат

Сертифікат на покупки – це презент, що не має обмежень. Його можна обрати на будь-яку суму та подарувати будь-кому за будь-якої нагоди. День народження, 8 Березня, Новий рік чи День закоханих є вдалими приводами для купівлі сертифіката. При цьому ви можете витратити таку суму коштів, яку забажаєте. Щоб не довелося обирати між власними інтересами та потребами винуватця свята – обирайте подарункові сертифікати.

Часто важко визначитися навіть з тим, що подарувати близьким друзям та родичам. Людям, які і так мають все необхідне та не потребують очевидних побутових речей, вкрай важко догодити. Якщо ви довго розмірковуєте над тим, які парфуми обрати, чи личитиме відтінок помади та наскільки обраний крем для обличчя сподобається – купуйте сертифікат. Скориставшись ним, людина зможе придбати товари, що найбільше відповідають її особистим поточним потребам та пріоритетам.

Подарункові сертифікати для друзів та колег також є найзручнішим варіантом. Такий презент максимально нейтральний та водночас корисний. З ним ви не потрапите у незручну ситуацію, купивши товар, якого отримувач свідомо уникав. Уявіть, що вам подарували помаду відтінку, що не пасує, або набір косметики, що викликає подразнення. Доведеться або повернути такий презент або відправити його у смітник. З сертифікатом, що дозволяє самостійно обрати кращі засоби для себе, такого точно не станеться.

Які переваги купівлі подарункового сертифіката

Подарунковий сертифікат – це ті самі гроші, які можна витратити на товари певного магазину. На вказану в ньому суму можна придбати будь-які продукти з каталогу на власний розсуд. У випадку, якщо на всі забаганки коштів не вистачає, частину покупки можна сплатити з власного гаманця. Подарунковий сертифікат є найзручнішим варіантом презенту як для того, хто буде його дарувати, так і для отримувачів. Він дозволяє:

точно догодити з вибором. Інколи купувати косметичні засоби незручно – таким подарунком можна акцентувати на індивідуальних особливостях, яких людина соромиться, – віці, наявності проблем зі шкірою чи інших небажаних деталях. Подарунковий сертифікат дозволяє уникнути подібних незручностей;

надати можливість самостійного вибору. Коли ви не обізнані у потребах та пріоритетах людини, не варто обирати подарунок навмання, оскільки є високий ризик лише дарма витратити кошти;

зекономити час. У випадку, коли до свята залишається надто мало часу, а подарунок ще досі не обраний, сертифікат виявиться найбільш вдалим варіантом. Його не треба довго шукати, порівнювати декілька моделей чи підбирати відповідно до потреб. Просто визначте суму коштів, яка є для вас зручною.

Серед важливих переваг сертифікату є великий строк для його використання. Немає потреби поспіхом обмінювати листівку на перший ліпший товар. Власник може купити бажане у будь-який зручний час. Такий подарунок завжди є корисним, оскільки з його допомогою ви дозволяєте придбати найнеобхідніші чи бажані речі.

Подарунковий сертифікат – це елегантний та вишуканий подарунок. З ним зручно з’явитися на будь-якому заході, оскільки не потрібно нести яскраві та об’ємні торби чи коробки. Компактний та зручний у використанні, він гарантовано викличе позитивні емоції та виявиться корисним.