Дністер підступає до Заліщиків. Відео з дрона

Через негоду небезпечна ситуація склалася в Заліщицькому районі.

У місті Заліщики Заліщицького району підтоплено підвальне приміщення Обласного дитячо-комунального санаторію площею 550 м.кв.

У селі Колодрібка підтоплено с/г угіддя загальною площею 1,5 га.

У селі Синьків підтоплено с/г угіддя загальною площею 0,85 га.

У селі Зозулинці підтоплено с/г угіддя загальною площею 0,09 га.

У селі Добрівляни підтоплено с/г угіддя загальною площею 1,3 га, 2 домогосподарста та 2 господарські будівлі.

У селі Івано Золоте підтоплено с/г угіддя загальною площею 0,8 га.

У селі Устечко підтоплено 3 житлових будинки, 3 домогосподарства, відселено 8 чол., загальна площа підтоплених с/г угідь орієнтовно 6 га.