Почему стоит воспользоваться услугой аренды авто во Львове

Львов – старинный город с многовековой историей, куда ежегодно приезжает огромное количество туристов, деловых людей и спортсменов. Чтобы познакомиться с городом поближе или быстро решить бизнес-вопросы, желательно иметь автомобиль. Если такой возможности нет, рекомендуется арендовать авто во Львове. Помимо приезжих, данной услугой пользуются местные жители. Ведь именно наличие авто – лучший способ передвижения по городу и за его пределами. Для этого компания BLS предоставляет клиентам выгодные условия проката транспортных средств.

Преимущества услуги аренды автомобиля

Помимо возможности взять машину на нужный срок посуточно или на несколько дней, аренда авто Львов обладает следующими преимуществами:

Свобода передвижения. Личный автомобиль довезет в необходимую точку в городе или по необходимости за его пределы. Транспортное средство можно использовать в любое время суток и без проблем доехать туда, куда нужно.

Комфорт. Городской транспорт не отличается уютом, а вот в арендованном авто можно передвигаться с удобствами. К примеру, воспользоваться услугой проката автомобиля с водителем, включать в зависимости от времени года кондиционер или обогреватель, брать необходимое количество вещей в дорогу и многое другое. Помимо этого, транспортное средство выбирается с учетом личных потребностей и критериев (эконом или премиум-класс).

Экономия времени и нервов. Услуга аренды машины во Львове помогает всем желающим своевременно добраться в пункт назначения. Нет необходимости тратить личное время на ожидание общественного транспорта или же такси.

Доступная стоимость. Если сравнивать услугу аренды авто и такси, первая более выгодна и дешева, особенно если взять машину в прокат на срок от месяца.

Взяв на прокат авто во Львове, вы не только повысите свою эффективность, если цель поездки имеет деловой характер, но также побываете в интересных местах и окрестностях города.

Какие автомобили можно взять в аренду во Львове

Компания BLS предоставляет своим клиентам широкий автопарк, в который входят лучшие транспортные средства. Каждый гражданин, достигший 21 года и имеющий водительский стаж от 2 лет, сможет взять в аренду автомобиль как с водителем, так и без, понравившейся марки и класса.

В целом самой высокой стоимостью обладают машины в аренду VIP-класса, пикапы, бронированные авто, электромобили. Такие варианты транспортных средств обладают представительским видом, повышенным комфортом и хорошей вместительностью. В моделях предусмотрены всевозможные системы управления, активной и пассивной защиты. К этой категории авто относятся марки всемирно известных производителей.

Лучшим соотношением стоимости и качества обладают машины среднего класса. От автомобилей премиум-класса такие транспортные средства отличаются менее технологическим оснащением и отсутствием роскоши. Если же вы желаете сэкономить бюджет, то лучше всего выбирать машины эконом-сегмента. Несмотря на доступную цену, это не сказывается на удобстве и комфорте передвижения. Такой вариант авто отлично подойдет для бережливых туристов. Планируйте свое комфортное путешествие уже сегодня с услугой аренды авто в городе Львов.