Правила оренди державної нерухомості в Україні
Сьогодні державне майно більше не є чимось таємничим та недоступним для більшості українців. Немає необхідності вишукувати інформацію через знайомих або особисто знаходити власників цікавого майна. Оренда державних приміщень вже декілька років проходить на прозорих електронних аукціонах в системі Prozorro.Продажі.
Що таке Prozorro.Продажі
Система Прозорро Продажі з’явилася в 2016 році, і з того часу обросла великою кількістю категорій:
- продаж і оренда нерухомості: приміщень, будівель, промислових комплексів, тюрем тощо;
- продаж і оренда транспортних засобів;
- оренда вагонів, прав користування родовищами корисних копалин;
- продаж необробленої деревини, майна банкрутів, конфіскованого на митниці майна, коштовностей і т.д.
Незалежно від того, що саме ви хочете придбати чи орендувати у держави, алгоритм ваших дій буде схожим.
Як орендувати нерухомість у держави
Якщо ви зацікавлені в оренді комунальної власності: приміщень, будівель або іншої нерухомості, — досить виконати п’ять простих кроків:
- Зареєструватися на електронному майданчику, підключеному до системи Prozorro Продажі. Повний перелік можна знайти на її на офіційному сайті.
- Знайти цікавий вам лот на сторінці пошуку майданчика. Для цього використовуйте пошук за ключовими словами, ціною, місцем розташування і т.д.
- Подати заявку на участь в аукціоні.
- Взяти участь в аукціоні.
- У разі перемоги підписати необхідні документи з власником нерухомості.
З таких простих кроків складається кожна процедура передачі нерухомості в Prozorro.Продажі.
Що потрібно для подачі заявки на участь в аукціоні
Заявка на участь в аукціоні заповнюється та подається на електронному майданчику, де ви зареєструвалися і знайшли лот, та містить у собі такі три складових:
- Запропоновану вами ціну за лот (вона має бути більше або дорівнювати вартості, зазначеній в оголошенні). Якщо це оренда майна, то швидше за все вам знадобиться вказати ціну, яку ви готові платити за місяць або рік користування.
- Необхідний пакет документів (рахунки на оплату реєстраційного та гарантійного внеску, документи, що підтверджують вашу особу, і т.д. — повний перелік ви знайдете в документації до лоту).
- Заява на участь в аукціоні.
Для подачі заявки на оренду державної нерухомості просто перейдіть на сторінку лота на майданчику.
В чому полягає процедура аукціону
В ході трьох раундів аукціону ви та інші учасники залишаєте без змін або підвищуєте свою запропоновану на початку ціну за лот. Підвищувати можна мінімум на встановлений крок аукціону. Перемагає в торгах той учасник, чиє цінова пропозиція на кінець останнього раунду виявиться найбільшою.