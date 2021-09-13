Правила оренди державної нерухомості в Україні 

Сьогодні державне майно більше не є чимось таємничим та недоступним для більшості українців. Немає необхідності вишукувати інформацію через знайомих або особисто знаходити власників цікавого майна. Оренда державних приміщень вже декілька років проходить на прозорих електронних аукціонах в системі Prozorro.Продажі.

Що таке Prozorro.Продажі

Система Прозорро Продажі з’явилася в 2016 році, і з того часу обросла великою кількістю категорій:

продаж і оренда нерухомості: приміщень, будівель, промислових комплексів, тюрем тощо;

продаж і оренда транспортних засобів;

оренда вагонів, прав користування родовищами корисних копалин;

продаж необробленої деревини, майна банкрутів, конфіскованого на митниці майна, коштовностей і т.д.

Незалежно від того, що саме ви хочете придбати чи орендувати у держави, алгоритм ваших дій буде схожим.

Як орендувати нерухомість у держави

Якщо ви зацікавлені в оренді комунальної власності: приміщень, будівель або іншої нерухомості, — досить виконати п’ять простих кроків:

Зареєструватися на електронному майданчику, підключеному до системи Prozorro Продажі. Повний перелік можна знайти на її на офіційному сайті. Знайти цікавий вам лот на сторінці пошуку майданчика. Для цього використовуйте пошук за ключовими словами, ціною, місцем розташування і т.д. Подати заявку на участь в аукціоні. Взяти участь в аукціоні. У разі перемоги підписати необхідні документи з власником нерухомості.

З таких простих кроків складається кожна процедура передачі нерухомості в Prozorro.Продажі.

Що потрібно для подачі заявки на участь в аукціоні

Заявка на участь в аукціоні заповнюється та подається на електронному майданчику, де ви зареєструвалися і знайшли лот, та містить у собі такі три складових:

Запропоновану вами ціну за лот (вона має бути більше або дорівнювати вартості, зазначеній в оголошенні). Якщо це оренда майна, то швидше за все вам знадобиться вказати ціну, яку ви готові платити за місяць або рік користування. Необхідний пакет документів (рахунки на оплату реєстраційного та гарантійного внеску, документи, що підтверджують вашу особу, і т.д. — повний перелік ви знайдете в документації до лоту). Заява на участь в аукціоні.

Для подачі заявки на оренду державної нерухомості просто перейдіть на сторінку лота на майданчику.

В чому полягає процедура аукціону

В ході трьох раундів аукціону ви та інші учасники залишаєте без змін або підвищуєте свою запропоновану на початку ціну за лот. Підвищувати можна мінімум на встановлений крок аукціону. Перемагає в торгах той учасник, чиє цінова пропозиція на кінець останнього раунду виявиться найбільшою.