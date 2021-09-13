В тернопільському аквапарку ледь не потонула 3-річна дитина: її повернули до життя лікарі-герої, які відпочивали з дітьми (відео)

Відпочинок у аквапарку Тернополя мало не обернувся трагедією: трирічну Полінку побачили вже в стані клінічної смерті, коли та вже практично була без ознак життя.

Ця історія трапилася ще 16 травня, однак для дитини тепер ця дата – друге день народження, адже лише завдяки щасливому випадку вона зараз жива та здорова. А все тому, що в потрібний момент поряд опинилися справжні професіонали.

Крики матері, яка побачила свою непритомну доньку на поверхні води, почули двоє дитячих анестезіологів КНП “Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня” – Юрій Голінка та Сергій Цісарський, що також відпочивали біля басейну. Вони одразу ж кинулися реанімувати дівчинку, яку до того марно намагався повернути до життя працівник комплексу. Під шквал критичних зауважень свідків події, Сергію та Юрію вдалося повернути маленьку до життя. Потому швидка доправила дитину до реанімації, де саме працюють рятівники. У той день забули про відпочинок і вже за пів години були у своєму відділенні поряд з маленькою пацієнткою.

«Ось такі вони, українські лікарі. Жертовні та завжди готові прийти на допомогу тим, хто її потребує. За свою небайдужість і відданість справі наші рятівники Сергій Цісарський і Юрій Голінка гідні звання лауреатів Всеукраїнської акції «Герой-рятувальник року»!», — йдеться у дописі на сторінці ДСНС України в соцмережі «Фейсбук».

Дякувати Богу, це історія зі щасливим кінцем. Як це було — у сюжеті ТСН: