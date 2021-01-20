Тернопільські школи можуть отримати технологічний подарунок до 30 000 грн – як подати заявку

Школи можуть подати заявку на техніку, яка їм потрібна, в межах проєкту “Прокачай школу”.

Заповнити заявку можна до грудня 2021 року.

Школи можуть попросити інтерактивну дошку, ноутбук, планшет чи інший корисний інструмент для навчання на максимальну вартість 30 тисяч гривень.

Кожного місяця організатори обиратимуть одну школу. Залишені заявки братимуть участь у конкурсі кожного місяця, тож не потрібно подавати їх щомісяця повторно.

Проєкт організовують Громадська спілка “Освіторія” у партнерстві з телекомунікаційною компанією Deltahost.

Нагадаємо, краудфандингова платформа GoF пропонує долучитись до флешмобу #стою_за_освіту, щоб привернути увагу до розвитку уроків фізкультури та підтримати проєкти вчителів.

Фото: автор – racorn, Depositphotos