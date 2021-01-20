На Тернопільщині у палаючому будинку виявили мертвих людей

20 січня в Теребовлянському районі сталася трагедія – у палаючому будинку виявили два тіла.

За інформацією Головного управління ДСНС України у Тернопільській області пожежа сталася в одноповерховому приватному житловому будинку, що в с. Підгора Теребовлянського району. На виклик негайно був направлений пожежно-рятувальний підрозділ. Використовуючи засоби захисту органів дихання бійцями служби порятунку під час гасіння пожежі було виявлено тіла громадян 1953 та 1956 років.

Внаслідок пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку, перекриття та покриття будівлі на площі 40 м.кв. О 15:40 пожежу локалізовано та о 16:30 ліквідовано. Для гасіння пожежі залучено 5 рятувальників та 1 рятувальний автомобіль. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.