Принцип работы водокольцевого вакуумного насоса, факторы стабильного разрежения и параметры, которые нужно учитывать при подборе оборудования
Во многих технологических линиях газ на входе в вакуумную систему содержит влагу, пар или компоненты, способные конденсироваться при сжатии и охлаждении. Для некоторых типов вакуумного оборудования такая среда требует сложной предварительной подготовки. Жидкостно-кольцевая технология, напротив, может работать с влажными газами, если материалы и рабочая жидкость правильно подобраны под состав процесса.
Что происходит с влагой внутри насоса
В рабочей камере газ контактирует с жидкостным кольцом. Часть пара может конденсироваться, а выделяемое тепло передается рабочей жидкости. Это уменьшает риск накопления жидкой фазы в полостях так, как это происходило бы в сухой камере неподходящей конструкции. Однако способность насоса принимать влагу не означает, что система не нуждается в расчете теплового баланса и организации отвода жидкости.
Выбирая водокольцевой вакуумный насос, необходимо заранее определить ожидаемый расход газа, долю пара, температуру смеси и возможные примеси. Если паровая нагрузка меняется в течение цикла, расчет выполняют не только для номинального, но и для пикового режима. Это помогает избежать ситуации, когда вакуум стабилен на холостом ходу, но заметно падает после поступления продукта в аппарат.
Совместимость среды важнее универсальности
Рабочей жидкостью часто служит вода, но это не универсальный вариант. Она может вступать в реакцию с компонентами газа, загрязняться продуктом или создавать нежелательные стоки. В других процессах используют совместимую технологическую жидкость, водный раствор или масло. Материалы корпуса, рабочего колеса, уплотнений и трубопроводов также выбирают с учетом коррозионной активности и температуры.
- Для водорастворимых примесей оценивают изменение состава рабочей жидкости.
- При наличии абразивных частиц предусматривают отделение загрязнений до насоса.
- Для агрессивных газов проверяют химическую стойкость всех контактирующих деталей.
- При высокой паровой нагрузке рассчитывают охлаждение и производительность сепаратора.
- Для замкнутого контура определяют способ очистки или периодической замены жидкости.
Зачем нужен сепаратор
На выходе из насоса образуется газожидкостная смесь. Сепаратор отделяет жидкость от газа и позволяет направить ее на слив, частичную рециркуляцию или возврат через теплообменник. Его объем и схема подключения должны соответствовать расходу и переходным режимам. Ошибки в этой части системы могут вызвать нестабильный уровень, увеличение противодавления и попадание лишней жидкости в газоотводящую линию.
Отдельно проектируют дренажи и защиту от переполнения. Если жидкость содержит продукт или химические компоненты, учитывают требования к ее сбору и дальнейшей обработке. Таким образом, преимущества жидкостно-кольцевой технологии раскрываются только тогда, когда насос и вспомогательное оборудование рассчитаны совместно.
Где особенно полезна такая технология
Работа с влажными газами востребована при сушке, выпаривании, дегазации, вакуумной фильтрации, обработке пищевых продуктов, производстве бумаги, химических и фармацевтических процессах. Компания Emerem помогает сопоставить параметры среды с конструкцией оборудования и схемой циркуляции. Это позволяет получить не просто паспортный вакуум, а устойчивый режим в реальных условиях конкретного производства.