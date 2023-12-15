Під Тернополем п’яний водій вчинив ДТП

Учора, близько 18-ї години, поліцейські отримали повідомлення про ДТП без травмованих у селі Смиківці, на автодорозі М-30 Стрий — Ізварине.



На місці автопригоди інспектори зʼясували, що водій легковика Peugeot не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою та скоїв наїзд на припаркований автомобіль Mazda. На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав.



Спілкуючись з керманичем, патрульні помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Водій погодився пройти огляд на визначення стану сп’яніння за допомогою приладу Драгер на місці. Результат — 3,07 проміле алкоголю в крові кермувальника, що перевищує допустиму норму.



На керманича інспектори склали протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП, за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП та відсторонили водія від керування автомобілем.



Водії, сідати за кермом у стані сп’яніння — це наражати себе та оточення на небезпеку

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