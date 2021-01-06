Що робити при нудоті: 12 простих порад

Нудота – неприємний симптом, який може виникати з цілком зрозумілих причин: людина отруїлася, з’їла важку для перетравлення їжу або тривалий час голодувала, що призвело до спазмів у шлунку і виникнення дискомфортного стану.

Гастроентеролог МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» дає кілька простих порад, які допоможуть полегшити симптоми нудоти:

не лягайте; відкрийте вікно і подихайте свіжим повітрям; зробіть холодний компрес; глибоко дихайте; відпочиньте; пийте більше рідини; випийте ромашковий чай; понюхайте лимон; з’їжте шматочок імбиру; заваріть чай із м’яти; не пийте газовані напої; не їжте важку їжу.

Якщо нудоту супроводжують інші симптоми, зверніться до лікаря. Наприклад, нудота і біль в грудях можуть бути ознакою інфаркту. А нудота і сильний головний біль або запаморочення можуть свідчити про проблеми з нервовою системою.

Обов’язково зверніться до лікаря, якщо напади нудоти не проходять протягом місяця або якщо її супроводжує незрозуміла втрата ваги.

У МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» працюють досвідчені спеціалісти, які займаються діагностикою і лікуванням різноманітних захворювань шлунково-кишкового тракту.

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