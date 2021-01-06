Що робити при нудоті: 12 простих порад
Нудота – неприємний симптом, який може виникати з цілком зрозумілих причин: людина отруїлася, з’їла важку для перетравлення їжу або тривалий час голодувала, що призвело до спазмів у шлунку і виникнення дискомфортного стану.
Гастроентеролог МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» дає кілька простих порад, які допоможуть полегшити симптоми нудоти:
- не лягайте;
- відкрийте вікно і подихайте свіжим повітрям;
- зробіть холодний компрес;
- глибоко дихайте;
- відпочиньте;
- пийте більше рідини;
- випийте ромашковий чай;
- понюхайте лимон;
- з’їжте шматочок імбиру;
- заваріть чай із м’яти;
- не пийте газовані напої;
- не їжте важку їжу.
Якщо нудоту супроводжують інші симптоми, зверніться до лікаря. Наприклад, нудота і біль в грудях можуть бути ознакою інфаркту. А нудота і сильний головний біль або запаморочення можуть свідчити про проблеми з нервовою системою.
Обов’язково зверніться до лікаря, якщо напади нудоти не проходять протягом місяця або якщо її супроводжує незрозуміла втрата ваги.
У МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» працюють досвідчені спеціалісти, які займаються діагностикою і лікуванням різноманітних захворювань шлунково-кишкового тракту.
Для запису до лікаря-гастроентеролога медичного центру «Оксфорд Медікал Тернопіль» телефонуйте за номером: 068 752 52 52!