17:40 | 6.01.2021
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Бізнес-Погляд 

Що робити при нудоті: 12 простих порад

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Нудота – неприємний симптом, який може виникати з цілком зрозумілих причин: людина отруїлася, з’їла важку для перетравлення їжу або тривалий час голодувала, що призвело до спазмів у шлунку і виникнення дискомфортного стану.

Гастроентеролог МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» дає кілька простих порад, які допоможуть полегшити симптоми нудоти:

  1. не лягайте;
  2. відкрийте вікно і подихайте свіжим повітрям;
  3. зробіть холодний компрес;
  4. глибоко дихайте;
  5. відпочиньте;
  6. пийте більше рідини;
  7. випийте ромашковий чай;
  8. понюхайте лимон;
  9. з’їжте шматочок імбиру;
  10. заваріть чай із м’яти;
  11. не пийте газовані напої;
  12. не їжте важку їжу.

Якщо нудоту супроводжують інші симптоми, зверніться до лікаря. Наприклад, нудота і біль в грудях можуть бути ознакою інфаркту. А нудота і сильний головний біль або запаморочення можуть свідчити про проблеми з нервовою системою.

Обов’язково зверніться до лікаря, якщо напади нудоти не проходять протягом місяця або якщо її супроводжує незрозуміла втрата ваги.

У МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» працюють досвідчені спеціалісти, які займаються діагностикою і лікуванням різноманітних захворювань шлунково-кишкового тракту.

 

Для запису до лікаря-гастроентеролога медичного центру «Оксфорд Медікал Тернопіль» телефонуйте за номером: 068 752 52 52!



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