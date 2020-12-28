Голова Тернопільської ОДА вперше розповів про свою родину

В суботу, на підсумковому ефірі Володимир Труш розповів про свої досягнення за цей рік. Про боротьбу з коронавірусом, «Велике будівництво» і тему, яку рідко підіймає публічно, – про родину.

Очільник області розповів, що Тернопільщина ніколи не була для нього чужою. Тут проживають родичі його дружини, а сама Ірина навчалася в Тернопільському педагогічному університеті імені В. Гнатюка на філологиню, про що згадав Володимир Любомирович відвідуючи з робочим візитом педагогічний виш в Тернополі. Також голова додав, що в нашій області він має багато друзів і тут він відчуває себе, як вдома.

Голова ОДА з батьківським теплом розповів про свою дочку Анастасію, яка віднедавна стала студенткою юридичного факультету в одному із Львівських ВНЗ.

«Я вдячний дружині й доньці за підтримку та розуміння. Як тільки з’являється вільна хвилина, я їм телефоную. Вони знають про мої справи, про мій день, я часто питаю поради в дружини, бо зі сторони ситуація завжди виглядає по іншому, і часом цього свідомого погляду бракує у моїй роботі. Звісно, мені їх не вистачає, але я радію, що попереду багато вихідних і я проведу ці дні з сім’єю», – розповів голова Тернопільської ОДА Володимир Труш.