Твёрдый воск для автомобиля

Каждому автовладельцу, хотя бы однажды, после мойки предлагали покрыть машину воском. Известно, что воск защищает лакокрасочное покрытие, ограждает от вредного воздействия окружающей среды и коррозии. Автомобиль выглядит великолепно.

Выбор огромен. Больше информации можно посмотреть, например, здесь https://www.autodetailing.ua/catalog/categories/eksterer/zashitnye-pokrytiya/zashitnye-pokrytiya-kuzov/tverdyj-vosk. Многие водители предпочитают твёрдый воск. Вероятно, из-за преимуществ применения. Попробуем разобраться.

Почему именно твёрдый

Преимуществами твёрдого воска, из-за которых его выбирают хозяева автомобилей, являются:

долговременность покрытия, до полугода;

маскировка и консервация уже имеющихся дефектов, даже крупных;

длительная защита от появления новых царапин и потёртостей;

эстетический эффект.

Тонкая плёнка, которая появляется в результате обработки автомобиля этим средством, является гидрофобной. Плёнка обладает антистатическими свойствами. Возникает устойчивый эффект отталкивания воды, грязи, пыли.

Натёртый твёрдым воском кузов выдерживает несколько моек. Препарат заполняет мелкие царапины, защищает от влаги, появления ржавчины, разрушению кузова. Оберегает от воздействия соли, реагентов, которыми обильно поливаются дорожные покрытия зимой.

Блеск усиливается. Машина даже на ощупь становится другой. Выглядит так, словно она только что из салона. Разница заметна сразу.

Недостатки:

высокая стоимость;

относительная сложность нанесения.

Натуральные воски дорогие. Можно выбрать синтетический или комбинированный. Твёрдые средства чаще изготовлены на натуральной основе, в них включаются специальные добавки, антикоррозийные вещества, полимеры. Наносят как холодным, так и горячим способом. Синтетический лучше подходит для зимних условий эксплуатации.

Как правильно покрывать машину твёрдым воском

Чтобы достичь хорошего результата, следует выполнить определённые правила:

хорошо вымыть автомобиль;

качественное просушивание без потёков и капель, лучше использовать компрессор;

наносят специальной сухой губкой или мягкой тканью круговыми движениями;

дают высохнуть, время смотреть в описании;

растирают до исчезновения разводов, полируют микрофиброй;

обрабатывают кузов небольшими участками, следят, чтобы не было заметно переходов;

избегают попадания солнечного света;

температура в помещении не менее 6 °C;

работать рекомендуется в закрытом помещении, избегать сквозняков и пыли.

На упаковке есть подробная инструкция, надо ей следовать.

Как часто наносить и как выбирать

Обработка твёрдым воском рекомендуется в следующих случаях:

консервация автомобиля для длительного хранения;

эксплуатация автомобиля в зимний период, межсезонье.

Обрабатывать можно 1 раз в 3-6 месяцев. Летом можно реже.

Для предпродажной подготовки используют жидкое средство в аэрозольной упаковке. Это дешевле.

Некоторые особенности и дополнительные рекомендации

В инструкции некоторых автомобилей сразу прописана рекомендация обработки твёрдым воском. Одной банки хватает на несколько обработок.

Низкая цена может свидетельствовать о некачественном продукте.

Некоторые современные твёрдые препараты дополнительно обеспечивают защиту от ультрафиолета.

Остатки старого средства удаляют с помощью специальных очистителей. Моющие средства использовать нельзя.

На пластик, резину, стёкла воск не наносят.

Работать рекомендуется в резиновых перчатках.