Продаем часы с выгодой

Хорошие наручные часы – аксессуар успешных людей, которые ценят стиль и тонкую работу лучших мастеров мира. Но, даже имея хорошие часы, например, одного из самых популярных швейцарских брендов, может наступить момент, при котором с некогда любимым аксессуаром необходимо расстаться. Причины этому могут быть самые разные – от желания приобрести новую модель наручных часов, до каких-либо финансовых трудностей. Именно в такие моменты вопрос продажи часов, бывших в употреблении, становится как никогда актуальным. Хорошие швейцарские часы – вещь не дешевая. Поэтому владельца беспокоят вопросы справедливой оценки изделия, а также порядочности покупателя. В связи с этим, специалисты не рекомендуют продавать часы через различные маркет-плейсы в Интернете или в обычные ломбарды.

Справедливая оценка часов

Реализовать свои наручные часы лучше всего через специализированные компании, которые работают на рынке определенное количество времени и обладают соответствующей репутацией. Так, выкуп часов в Киеве является профильным видом деятельности некоторых компаний, предоставляющих в частности и услуги оценки. На сайтах таких компаний зачастую есть онлайн-формы для предварительной оценки стоимости изделий. Данная услуга должна быть бесплатной. Необходимо сделать несколько фотографий Ваших часов из разных ракурсов и отправить их на предварительную оценку сразу в несколько компаний. После чего можно выбрать наиболее выгодное по цене предложение. Стоит также отметить, что часы с коробкой и документами будут оценены гораздо дороже. Чтобы понимать приблизительную стоимость б/у часов, можно поискать на зарубежных сайтах свою модель, которую выставили на вторичную продажу. Однако не стоит ориентироваться на американские аукционы, так как там товары продают не собственники, а посредники.

Завершаем сделку

Итак, узнав стоимость вашей модели швейцарских часов на вторичном рынке, можно приступать к непосредственной их продаже. Здесь категорически не рекомендуется обращаться к частным скупщикам, так как большое их количество являются мошенниками. Крупные же компаниями, дорожат собственной репутацией, поэтому предложат оптимальную цену и проведут сделку квалифицированно и быстро. Также необходимо понимать, что чем крупнее компания, тем быстрее она сможет аккумулировать необходимую сумму для выкупа Ваших часов.