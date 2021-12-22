Vito Torelli: украинский бренд сумок с украинским производством

Большинство женщин не представляют свою жизнь без сумки: она в буквальном смысле становится лучшей подругой, способной вместить необходимые мелочи и стать яркой изюминкой образа. Сумка может рассказать о характере и статусе своей владелицы, о ее образе жизни и стиле. Часто женщины пользуются одной сумочкой и ходят с ней «и в пир, и в мир», пока она не износится. Другие, наоборот, не могут удержаться от покупки очередной трендовой модели, не задумываясь, насколько она впишется в их гардероб. Попробуем разобраться, какое количество сумок будет оптимальным.

Необходимая база

Базовый набор сумок зависит от того, для каких сфер деятельности и какого образа жизни он будет использоваться. По назначению сумки можно разделить на следующие категории:

работа: вместительная сумка с жестким корпусом, в которую поместится планшет или документ формата А4;

статусные мероприятия: имиджевая деловая сумка небольшого размера;

вечеринки: классический клатч, маленькая сумочка на цепочке или расшитая стразами сумочка с ремешком для запястья;

спорт: вместительный рюкзак или оригинальная торба в стиле спорт-шик;

прогулки: комфортная сумочка через плечо;

поездки: удобная дорожная сумка для ручной клади.

Пользуясь этим списком, можно определить для себя необходимый минимум сумок и отталкиваться от него при выборе базы для своего гардероба.

Бюджет на сумку

Определяясь с тем, сколько потратить на новую сумку, используйте классическое правило: покупайте лучшее из того, что вам доступно. Не обязательно искать сумки на европейских сайтах и переплачивать за бренд. Если вы не хотите тратить деньги на пересылку и растаможивание, присмотритесь к изделиям украинских дизайнеров. Многие из них, например Vito Torelli, используют в производстве не менее качественные материалы и фурнитуру, чем их зарубежные коллеги. Производство расположено на территории Украины, что позволяет полностью контролировать процесс изготовления и минимизировать себестоимость изделий. Если ваш бюджет ограничен, лучше купить недорогую, но качественную сумку и уделить особое внимание уходу за ней.

Тренд или классика — на чем становиться?

При выборе базы стилисты советуют ориентироваться на классические варианты. Они всегда будут актуальны — даже при стремительно меняющихся тенденциях в моде известные бренды не снимают с производства проверенные временем модели. Загляните в магазин сумок и начните формирование базового набора с покупки универсальной классической сумки черного или бежевого цвета. А чтобы образ был актуальным, выбирайте модели, декорированные цепочками, — этот элемент используется во многих дизайнерских коллекциях 2021 года и очень полюбился стритстайл-блогерам.