Здоров’я під контролем: де у Тернополі можна пройти повне медичне обстеження?

Багато хто вважає, що у медичний заклад потрібно звертатися, тільки коли щось трапилося. Однак, щоб підтримувати здоров’я, відстежувати негативні зміни і запобігати серйозним захворюванням, необхідно регулярно проходити обстеження організму.

Навіщо регулярно проходити медобстеження?

«Багато захворювань розвиваються поступово і до певної пори не ніяк не проявляють себе і не викликають скарг. Коли ж з’являются перші симптоми і скарги на самопочуття, – зазвичай вже недуга глибоко вкорінилась у організм пацієнта, у таких випадках захворювання значно гірше піддається лікуванню.» – розповідає лікар-терапевт МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль»

Саме тому лікарі у всьому світі закликають не лише вести здоровий спосіб життя і правильно харчуватись, а й регулярно проходити повне обстеження організму – 1 раз на рік, особливо це рекомендовано людям після 40 років і пацієнтам із хронічними захворюваннями, адже вони перші у групі ризику.

Де у Тернополі можна пройти повне обстеження організму?

Медичний центр «Оксфорд Медікал Тернопіль» пропонує програми чек-апу (сheck-up – комплексний профілактичний медогляд), розроблені спеціально для пацієнтів різної статті і віку, які включають найбільш важливі аналізи та інструментальні методи дослідження. – ознайомитись із переліком чек-апів Ви можете, перейшовши за посиланням: https://ternopil.oxford-med.com.ua/aktsii/

У МЦ «Оксфорд Медікал» працюють досвідчені лікарі більш як 20-ти напрямків, всі обстеження проводяться на сучасному обладнанні експерт-класу, яке дозволяє виявити найменші зміни в організмі і запобігти багатьом захворюванням.

Запис здійснюється щодня за номером телефону: 068 752 52 52!