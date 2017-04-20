Оприлюднили списки проїздів, які ремонтуватимуть у Тернополі цього року

Титульні списки капітального ремонту житлового фонду міста – термомодернізації на умовах співфінансування на 2017 рік затвердили на засіданні виконавчого комітету міської ради 29 березня 2017 року.

Формувались вони на основі пропозицій управління житлово-комунального господарства, звернень громадян та враховуючи результати обговорень профільних та депутатських комісій.

Додаток

до рішення виконавчого комітету

міської ради від 29.03.2017р. № 219

ТИТУЛЬНИЙ СПИСОК КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ НА 2017 РІК

№ п/п Вид робіт Орієнтовна потреба, тис. грн. 1 Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття міжквартального проїзду бул. Д. Вишнивецького, 2 – вул. Морозенка 500,00 2 Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття міжквартального проїзду за адресою вул. П.Орлика, 3 – вул. Юності 400,00 3 Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття міжбудинкового проїзду за адресою бульвар Просвіти, 15 – бульвар Просвіти, 13 700,00 4 Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття міжбудинкового проїзду за адресою вул. Протасевича – вул. Протасевича, 22 800,00 5 Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття міжбудинкового проїзду за адресою вул. Вербицького, 6-вул.Коновальця 350,00 6 Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття міжквартального проїзду за адресою вул. Бродівська, 50- вул. Лук’яновича, 1 700,00 7 Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття міжквартального проїзду за адресою вул.Бродівська, 50- вул.Бродівська, 50 в 400,00 8 Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття міжквартального заїзду з вул. Громницького до вул. Лучаківського, 3 800,00 9 «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території за адресою – заїзд на вул. Галицька з проспекту Злуки між новозбудованими будинками №8 та №4а в м.Тернополі (ділянка від будинку №4 а до будинку №33) 1000,00 10 «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття міжбудинкового проїзду за адресою вул. Львівська 12 – вул. Чумацька в м. Тернополі 250,00 11 Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття міжбудинкового проїзду за адресою вул. Будного 26- вул. Будного, 30 500,00 12 Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття міжквартального проїзду за адресою вул. Кн. Острозького 26 – вул.. Липова 2 500,00 13 Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття міжбуднкового проїзду за адресою вул. Весела – вул. Весела, 16 1495,00 14 Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території за адресою вул. Довженка – вул. Протасевича, 22 (6-12 під’їзд) в м. Тернополі 450,00 15 Капітальний ремонт міжквартального проїзду за адресою вул. Руська, 50,52 зі сторони вул. Гоголя 50,00 16 Капітальний ремонт міжквартального проїзду за адресою вул. пр. Ст.Бандери, 92 – вул. Протасевича, 4 1495,00 17 Капітальний ремонт міжквартального проїзду за адресою вул. 15 Квітня 23 – вул.. 15 Квітня 25 50,00 18 Капітальний ремонт міжквартального проїзду за адресою вул. Тарнавського 4 – ЗОШ № 11 300,00 19 Капітальний ремонт між будинкового проїзду за адресою вул.. Винниченка, 11 – вул.. Винниченка, 13 800.00 20 Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття між будинкового проїзду за адресою вул. Слівенська –вул. Слівенська, 13 360.00 21 Виготовлення проектно-кошторисної документації 100.00 Всього 12000,00