Оприлюднили списки проїздів, які ремонтуватимуть у Тернополі цього року
Титульні списки капітального ремонту житлового фонду міста – термомодернізації на умовах співфінансування на 2017 рік затвердили на засіданні виконавчого комітету міської ради 29 березня 2017 року.
Формувались вони на основі пропозицій управління житлово-комунального господарства, звернень громадян та враховуючи результати обговорень профільних та депутатських комісій.
Додаток
до рішення виконавчого комітету
міської ради від 29.03.2017р. № 219
ТИТУЛЬНИЙ СПИСОК КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ НА 2017 РІК
|№ п/п
|Вид робіт
|Орієнтовна потреба, тис. грн.
|1
|Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття міжквартального проїзду бул. Д. Вишнивецького, 2 – вул. Морозенка
|500,00
|2
|Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття міжквартального проїзду за адресою вул. П.Орлика, 3 – вул. Юності
|400,00
|3
|Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття міжбудинкового проїзду за адресою бульвар Просвіти, 15 – бульвар Просвіти, 13
|700,00
|4
|Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття міжбудинкового проїзду за адресою вул. Протасевича – вул. Протасевича, 22
|800,00
|5
|Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття міжбудинкового проїзду за адресою вул. Вербицького, 6-вул.Коновальця
|350,00
|6
|Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття міжквартального проїзду за адресою вул. Бродівська, 50- вул. Лук’яновича, 1
|700,00
|7
|Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття міжквартального проїзду за адресою вул.Бродівська, 50- вул.Бродівська, 50 в
|400,00
|8
|Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття міжквартального заїзду з вул. Громницького до вул. Лучаківського, 3
|800,00
|9
|«Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території за адресою – заїзд на вул. Галицька з проспекту Злуки між новозбудованими будинками №8 та №4а в м.Тернополі (ділянка від будинку №4 а до будинку №33)
|1000,00
|10
|«Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття міжбудинкового проїзду за адресою вул. Львівська 12 – вул. Чумацька в м. Тернополі
|250,00
|11
|Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття міжбудинкового проїзду за адресою вул. Будного 26- вул. Будного, 30
|500,00
|12
|Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття міжквартального проїзду за адресою вул. Кн. Острозького 26 – вул.. Липова 2
|500,00
|13
|Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття міжбуднкового проїзду за адресою вул. Весела – вул. Весела, 16
|1495,00
|14
|Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території за адресою вул. Довженка – вул. Протасевича, 22 (6-12 під’їзд) в м. Тернополі
|450,00
|15
|Капітальний ремонт міжквартального проїзду за адресою вул. Руська, 50,52 зі сторони вул. Гоголя
|50,00
|16
|Капітальний ремонт міжквартального проїзду за адресою вул. пр. Ст.Бандери, 92 – вул. Протасевича, 4
|1495,00
|17
|Капітальний ремонт міжквартального проїзду за адресою вул. 15 Квітня 23 – вул.. 15 Квітня 25
|50,00
|18
|Капітальний ремонт міжквартального проїзду за адресою вул. Тарнавського 4 – ЗОШ № 11
|300,00
|19
|Капітальний ремонт між будинкового проїзду за адресою вул.. Винниченка, 11 – вул.. Винниченка, 13
|800.00
|20
|Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття між будинкового проїзду за адресою вул. Слівенська –вул. Слівенська, 13
|360.00
|21
|Виготовлення проектно-кошторисної документації
|100.00
|Всього
|12000,00