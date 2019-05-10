Казковий палацик у Личківцях, що на Тернопільщині (фото)

Будете на Гусятинщині, обов’язково заїдьте в Личківці. Цей гостроверхий палацик легко знайти — його видно просто з дороги. Якщо пощастить, як мені, і брама огорожі буде відчинена, то потрапите на подвір’я і на кільканадцять хвилин зможете відчути себе у міні-казці.

Палацик на початку минулого століття побудував місцевий пан Тимельман (в інших варіантах Тімельман чи Тимальман). За радянських часів тут діяла лікарня. На початку двотисячних будівлю викупив місцевий підприємець. Треба віддати йому належне — ні пластик, ні металочерепиця тут не завелись.

Тому прогулюючись коло будівлі, приємно розглядати оригінальну фурнітуру, двері, столярку, піднятись на балкон, позазирати у вікна.

Анна Золотнюк

Фото авторки

Терен

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