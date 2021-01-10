09:44 | 10.01.2021
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Новини Тернополя 

150 інфікувань COVID-19 та 6 смертей у Тернопільській області на 10 січня

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150 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 10 січня 2021 року.

Також за останню добу
🔺летальних випадків – 6 (жінка 67 р. Теребовлянський район с. Золотники, чоловік 80 р. Кременецький район с. Старий Почаїв, жінка 82 р. Тернопільський район смт Велика Березовиця, жінка 68 р. м. Тернопіль, жінка 81 р. Збаразький район с. Добромірка, чоловік 67 р. Борщівський район с. Мушкатівка)
🔺одужало – 86 осіб
🔺проведено досліджень методом ПЛР – 412
❗️За весь час пандемії в Тернопільській області
🔺захворіло – 35138 осіб;
🔺одужало – 31515 осіб;
🔺летальних випадків – 485 (3 випадки жителі інших областей).
✅Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 9738 (8125 одужало, 113 летальних);
– Бережанський район – 1816 (1659 одужало, 19 летальних);
– Борщівський район – 1636 (1507 одужало, 30 летальних);
– Бучацький район – 1273 (1189 одужало, 19 летальних);
– Гусятинський район – 1714 (1615 одужало, 27 летальних);
– Заліщицький район – 1511 (1393 одужало, 30 летальних);
– Збаразький район – 1738 (1491 одужало, 25 летальних);
– Зборівський район – 782 (747 одужало, 11 летальних);
– Козівський район – 1042 (936 одужало, 7 летальних);
– Кременецький район – 2027 (1812 одужало, 33 летальних);
– Лановецький район – 907 (875 одужало, 2 летальних);
– Монастириський район – 1170 (1116 одужало, 23 летальних);
– Підволочиський район – 1416 (1292 одужало, 17 летальних);
– Підгаєцький район – 477 (457 одужало, 3 летальних);
– Теребовлянський район – 1412 (1317 одужало, 30 летальних);
– Тернопільський район – 2993 (2612 одужало, 39 летальних);
– Чортківський район – 2380 (2315 одужало, 33 летальних);
– Шумський район – 1106 (1057 одужало, 21 летальних).

🌍Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (90 осіб)

⭕️Бережанський район (2 особи):

• с. Шибалин – 2

⭕️Борщівський район (3 особи):

• с. Верхняківці – 1

• с. Королівка – 1

• с. Турильче – 1

⭕️Бучацький район (2 особи):

• м. Бучач – 1

• с. Трибухівці – 1

⭕️Гусятинський район (0 осіб)

⭕️Заліщицький район (0 осіб)

⭕️Збаразький район (7 осіб):

• м. Збараж – 5

• с. Базаринці – 1

• с. Старий Збараж – 1

⭕️Зборівський район (3 особи):

• с. Озерна – 2

• м. Зборів – 1

⭕️Козівський район (4 особи):

• смт Козова – 2

• с. Ішків – 1

• с. Теофіпілка – 1

⭕️Кременецький район (7 осіб):

• м. Кременець – 3

• с. Іква – 1

• с. Жолоби – 1

• с. Горинка – 1

• с. Лосятин – 1

⭕️Лановецький район (1 особа):

• м. Ланівці – 1

⭕️Монастириський район (2 особи):

• м. Монастириська – 1

• с. Лядське – 1

⭕️Підволочиський район (6 осіб):

• смт Підволочиськ – 3

• с. Галущинці – 1

• с. Гнилички – 2

⭕️Підгаєцький район (1 особа):

• м. Підгайці – 1

⭕️Теребовлянський район (5 осіб):

• м. Теребовля – 3

• с. Надрічне – 1

• с. Іванівка – 1

⭕️Тернопільський район (11 осіб):

• с. Біла – 1

• с. Петриків – 4

• с. Великий Глибочок – 1

• с. Байківці – 2

• с. Чернелів-Руський – 1

• с. Острів – 1

• с. Плотича – 1

⭕️Чортківський район (5 осіб):

• м. Чортків – 1

• смт Заводське – 1

• с. Шманьківці – 1

• с. Росохач – 1

• с. Мухавка – 1

⭕️Шумський район (1 особа):

• с. Великі Дедеркали – 1

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