150 інфікувань COVID-19 та 6 смертей у Тернопільській області на 10 січня
150 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 10 січня 2021 року.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (90 осіб)
Бережанський район (2 особи):
• с. Шибалин – 2
Борщівський район (3 особи):
• с. Верхняківці – 1
• с. Королівка – 1
• с. Турильче – 1
Бучацький район (2 особи):
• м. Бучач – 1
• с. Трибухівці – 1
Гусятинський район (0 осіб)
Заліщицький район (0 осіб)
Збаразький район (7 осіб):
• м. Збараж – 5
• с. Базаринці – 1
• с. Старий Збараж – 1
Зборівський район (3 особи):
• с. Озерна – 2
• м. Зборів – 1
Козівський район (4 особи):
• смт Козова – 2
• с. Ішків – 1
• с. Теофіпілка – 1
Кременецький район (7 осіб):
• м. Кременець – 3
• с. Іква – 1
• с. Жолоби – 1
• с. Горинка – 1
• с. Лосятин – 1
Лановецький район (1 особа):
• м. Ланівці – 1
Монастириський район (2 особи):
• м. Монастириська – 1
• с. Лядське – 1
Підволочиський район (6 осіб):
• смт Підволочиськ – 3
• с. Галущинці – 1
• с. Гнилички – 2
Підгаєцький район (1 особа):
• м. Підгайці – 1
Теребовлянський район (5 осіб):
• м. Теребовля – 3
• с. Надрічне – 1
• с. Іванівка – 1
Тернопільський район (11 осіб):
• с. Біла – 1
• с. Петриків – 4
• с. Великий Глибочок – 1
• с. Байківці – 2
• с. Чернелів-Руський – 1
• с. Острів – 1
• с. Плотича – 1
Чортківський район (5 осіб):
• м. Чортків – 1
• смт Заводське – 1
• с. Шманьківці – 1
• с. Росохач – 1
• с. Мухавка – 1
Шумський район (1 особа):
• с. Великі Дедеркали – 1