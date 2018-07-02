У Тернополі вкрали маленьку дитину. Шукає все місто

У Тернополі вкрали дитину. Про це повідомляє Ira Tylna Oksentiuk у мережі Фейсбук, яка була свідком даної трагедії.

За її словами, маму відкачували в швидкій.

Досі мами крик в вухах. Я б зійшла з розуму. що мабуть з нею і відбувалось.

За інформацією сайту Медіатор, у прес-службі патрульної поліції повідомили, що дійсно виклик був, бо дитина з коляскою пропала. Задля розшуку задіяли усі екіпажі. Але, як виявилося, мама дитини відпочивала в одному із закладів. За попередньою інформацією жінка була в нетверезому стані. Дитину залишила надворі.

Немовля з коляскою забрала бабуся, не повідомивши маму дитини. Справу Управлінення патрульнеої поліції передало в Головне територіальне управління юстиції у Тернопільській області.