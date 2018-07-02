Новини Тернополя 

У Тернополі вкрали маленьку дитину. Шукає все місто

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У Тернополі вкрали дитину. Про це повідомляє Ira Tylna Oksentiuk у мережі Фейсбук, яка була свідком даної трагедії.

За її словами, маму відкачували в швидкій.

  • Досі мами крик в вухах. Я б зійшла з розуму. що мабуть з нею і відбувалось. 

За інформацією сайту Медіатор,  у прес-службі патрульної поліції повідомили, що дійсно виклик  був, бо дитина з коляскою пропала. Задля розшуку задіяли усі екіпажі. Але, як виявилося, мама дитини відпочивала в одному із закладів. За попередньою інформацією жінка була в нетверезому стані. Дитину залишила надворі.

Немовля з коляскою забрала бабуся, не повідомивши маму дитини. Справу Управлінення патрульнеої поліції передало в Головне територіальне управління юстиції у Тернопільській області.

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