Двері тернопільського Нового світу

Стара частина цього місця, Заруддя, багате на різноманітні автентичні деталі. Серед них і двері.

Через те, що тут збереглись пам’ятки архітектури різного віку, то й двері тут різноманітні — від модерністичних до неокласицистичних.

Які з них виділити? Навіть не знаю. Чарівні, хай і прості, але давні двері на вулиці Івана Котляревського, з вулиці Володимира Гнатюка теж нікого, сподіваюсь, не залишать байдужими. Навіть ті, що з вулиці Якова Головацького, хай не автентичні, але органічно вписалися у кам’яницю…

Анна Золотнюк.