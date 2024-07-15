20:39 | 15.07.2024
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Херсонські рятувальники отримали прилади виявлення безпілотних літальних апаратів від тернопільських колег

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Працюючи під постійними обстрілами та можливими ударами БПЛА, дані пристрої допоможуть нашим рятувальникам заздалегідь дізнатися про загрозу та вжити заходів реагування.

“Щиро дякую Головному управлінню ДСНС Україні у Тернопільській області за таку важливу допомогу, що забезпечить безпеку рятувальників та врятує життя” – Андрій МАШАРО начальник Головного управління ДСНС України у Херсонській області.

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