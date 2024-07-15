Херсонські рятувальники отримали прилади виявлення безпілотних літальних апаратів від тернопільських колег
Працюючи під постійними обстрілами та можливими ударами БПЛА, дані пристрої допоможуть нашим рятувальникам заздалегідь дізнатися про загрозу та вжити заходів реагування.
“Щиро дякую Головному управлінню ДСНС Україні у Тернопільській області за таку важливу допомогу, що забезпечить безпеку рятувальників та врятує життя” – Андрій МАШАРО начальник Головного управління ДСНС України у Херсонській області.