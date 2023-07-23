17:53 | 23.07.2023
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На Тернопільщині провели резонансне затримання, – Сергій Зюбаненко

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Попри те, що вихідні, поліція Тернопільщини працює цілодобово. Хто порушує закон – відповідальності уникнути не вдасться. У суботу провели резонансне затримання. Про це повідомляє в.о.начальника поліції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко.

Державі спричинено збитки у великих розмірах. Тішить тільки одна деталь у цій справі – патріотична налаштованість підозрюваних.
– Деталі розповім завтра. Однак, у цьому випадку питання до якості виконання службових обов’язків поліцейськими, адже усі ці події тривалий час відбувалися на території їхнього обслуговування. Про кадрові рішення завтра, – обіцяє поліцейський.

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