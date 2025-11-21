Шахрайство під виглядом онлайн-заробітку: жителька Тернополя перерахувала понад 190 тисяч гривень аферистам

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшла заява від 28-річної жительки обласного центру про шахрайські дії, внаслідок яких вона втратила значну суму коштів.



Зі слів потерпілої, 16 листопада вона звернулася до поліції та повідомила, що невідома особа, пообіцявши заробіток через онлайн-завдання у мережі інтернет, шахрайським способом заволоділа її грошима.



Заявницю переконали, що для отримання прибутку потрібно виконати низку завдань і здійснити кілька «технічних» переказів.



Довірившись аферисту, жінка добровільно перерахувала кошти на банківські картки.



У результаті вона втратила 191 100 гривень.



За даним фактом правоохоронці розпочали перевірку. Встановлюються особи, причетні до шахрайства, та всі обставини події.



Поліція Тернопільщини вкотре закликає громадян бути обачними. Не довіряйте незнайомцям, які пропонують легкий заробіток в інтернеті, та не здійснюйте жодних оплат чи переказів без ретельної перевірки інформації.



Якщо ви стали жертвою або свідком шахрайства — негайно звертайтеся до найближчого підрозділу поліції або телефонуйте за номером 102.









Поділіться:









