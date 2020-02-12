Львівський суд скасував дозвіл на скандальне будівництво у Тернополі!

11 лютого у Львові відбулося засідання Восьмого апеляційного адміністративного суду за позовом ПП “Еверест-Тер” (фірми, що є інвестором будівництва так званого культурно-мистецького центру біля Березолю) про скасування постанови Восьмого апеляційного адміністративного суду від 30 жовтня 2019р. , яке скасувало містобудівні умови на обмеження на будівництво цього об”єкту.

Апеляційний суд не задовільнив позов ПП “Еверест-Тер” та відновив рішення апеляційного суду від 30 жовтня 2019р. у справі №500/2308/18.

На сьогоднішній день містобудівні умови та обмеження на будівництьво “Культурно-мистецьного центру з підземним паркінгом та багатоквартирним житловим будинком скасовані. Про це повідомляє у мережі Фейсбук Elena Freeman.

Просимо відділ державно-архітектурного контролю ТМР відреагувати на цей факт та скасувати декларацію на початок будівельних робіт враховуючи те, що вже пройшли навіть 45 днів, на протязі яких ви приймали рішення, яке мали прийняти автоматично після постанови суда, яке вступило в законну силу з моменту його оголошення. А людей ще раз просимо не купувати квартири в цьому будинку і не створювати собі проблем. Також просимо Управління ДАБІ у Тернопільській області діяти згідно Закону у даній ситуації і не створювати собі проблем, – пише жінка.

Нагадаємо, що тернопільська влада не полишає намірів звести за приміщенням палацу культури «Березіль» житлову новобудову. Мешканці сусідніх будинків кажуть, що їхньої думки з цього приводу ніхто не запитував. Люди бояться, що через будівельні роботи можуть постраждати їхні помешкання, які розташовані на схилі за будинком культури. Тому продовжують виступати проти, за що їм навіть погрожували насильством. Декого з протестувальників навіть звільнили з роботи.

Цікаво, що на інформаційному стенді, який знаходився поруч будівництва, було вказано, що генпідрядником будівництва виступає ТОВ «АТТІКА-Т». Натомість про “ЕВЕРЕСТ-ТЕР”, з яким судиться прокуратура, немає ні слова. Хоча обидва ТОВ викликають підозри. Фірмі «АТТІКА-Т», яка зводить багатоповерхівку з культурно-мистецьким центром мала статутний капітал аж 500 гривень. Кінцевий бенефіціар – Юлія Миколаївна Горошко з села Кушлин Кременецького району. Офіс цього «серйозного» будівельника знаходиться в кімнаті №409 по вулиці Гетьмана Мазепи, 10. Не здається дивним, що генпідрядник капітального будівництва високої складності має у статутному капіталі всього півтисячі гривень, невеличкий офіс і таку з мізерну техніку. ТОВ “ЕВЕРЕСТ-ТЕР” також існував не довго – три роки на момент забудови. Статутний капітал фірми становив 10 тис. грн., а засновник ТОВ – родом з міста Збараж.