Тарифи на воду можуть зрости: у «Тернопільводоканалі» заявили про складну ситуацію

У КП «Тернопільводоканал» повідомили про складну фінансову ситуацію через тривале незастосування економічно обґрунтованих тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення.

На підприємстві пояснили, що у березні 2026 року набув чинності закон, який передбачає передачу повноважень щодо встановлення тарифів для великих водоканалів органам місцевого самоврядування на період воєнного стану та ще на 12 місяців після його завершення.

У «Тернопільводоканалі» зазначають, що впродовж 2022–2026 років тариф для населення не відповідав реальним витратам підприємств. За попередніми розрахунками водоканалів України, для приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня їх у різних регіонах потрібно було б підвищити у 2–3 рази.

Однією з головних причин називають суттєве зростання вартості електроенергії. Якщо у чинному тарифі закладена ціна 5,62 грн за кВт/год, то у лютому 2026 року фактична вартість для підприємства сягнула 16,05 грн. Щомісяця водоканал споживає близько 1,7 млн кВт електроенергії.

Також значно подорожчали паливно-мастильні матеріали, реагенти для очищення води, матеріали для ремонтів мереж, а також зросли податки та інші витрати.

На підприємстві наголошують, що різке підвищення тарифів може викликати соціальне невдоволення, однак без перегляду вартості послуг або компенсації різниці витрат водоканали можуть опинитися під загрозою стабільної роботи.

У «Тернопільводоканалі» закликали органи державної влади та місцевого самоврядування спільно шукати компромісні рішення для виходу із ситуації.