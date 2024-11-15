Тернопільщина прощатиметься з відважним захисником України Богданом Верблянським

Уся Гримайлівська громада низько схиляє голову в глибокій скорботі перед світлою пам’яттю Героя та висловлює найщиріші співчуття рідним, друзям, близьким та побратимам патріота своєї Батьківщини. Жодними словами не втамувати пекучий біль та не загоїти рани в душі. Світла пам’ять Воїну та усім Героям, які віддали своє життя, захищаючи рідну землю від російського агресора.