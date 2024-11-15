Тернопільщина прощатиметься з відважним захисником України Богданом Верблянським
16 листопада Гримайлівська громада зустрічатиме та прощатиметься з відважним захисником України Богданом Верблянським 1998 року народження, повідомляють у селищній раді.
Закликаємо всіх жителів громади на знак пошани та вдячності гідно зустріти Захисника «на щиті» створивши коридор слави, орієнтовно о 12:30 год. в селищі Гримайлів.
Уся Гримайлівська громада низько схиляє голову в глибокій скорботі перед світлою пам’яттю Героя та висловлює найщиріші співчуття рідним, друзям, близьким та побратимам патріота своєї Батьківщини. Жодними словами не втамувати пекучий біль та не загоїти рани в душі. Світла пам’ять Воїну та усім Героям, які віддали своє життя, захищаючи рідну землю від російського агресора.