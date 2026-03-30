У Підволочиській громаді чоловік підпалив господарство колишнього тестя

На Тернопільщині військовослужбовець підпалив господарство колишнього тестя — йому загрожує до 10 років.

Правоохоронці повідомили про затримання чоловіка, якого підозрюють у підпалі господарської будівлі на території приватного домоволодіння в Підволочиській громаді.

Повідомлення про пожежу надійшло до відділення поліції №1 у Підволочиську від місцевого жителя. Рятувальники оперативно ліквідували займання — на щастя, обійшлося без постраждалих. Однак під час огляду місця події встановили, що причиною пожежі був умисний підпал.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу підозрюваного. Ним виявився 33-річний житель Скалатської громади. Правоохоронці відстежили його пересування та місцеперебування. Також з’ясувалося, що чоловік є військовослужбовцем, який самовільно залишив військову частину.

За силової підтримки спецпідрозділу правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем проживання підозрюваного. У нього вилучили мобільний телефон та одяг, у якому він, ймовірно, скоїв злочин.

Слідство встановило, що мотивом стали ревнощі. У день події чоловік приходив до будинку, де проживає його колишня дружина, погрожував їй, а вже ввечері проник на територію домоволодіння та підпалив господарське приміщення.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає від трьох до десяти років позбавлення волі.

Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою. Досудове розслідування триває.