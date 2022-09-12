На Тернопільщині знову активізувалися телефонні шахраї

Головне управління ДПС у Тернопільській області попереджає представників бізнесу Тернопільщини, що останнім часом знову з’явилися спроби невстановлених шахраїв злочинним шляхом заволодіти матеріальними цінностями суб’єктів підприємницької діяльності.

Зловмисники телефонують посадовим особам суб’єктів господарювання області і, представляючись службовими особами територіальних органів Головного управління ДПС в області, просять надати так звану «матеріальну допомогу» для вигаданих нагальних потреб.

До прикладу, з телефонних номерів 096-255-39-95 та 096-334-26-63 невстановлені особи від імені керівників податкових органів області телефонували суб’єктам господарської діяльності та просили перерахувати грошові кошти на картковий рахунок №4149609007796974 (одержувач Яна Б.) для надання так званої допомоги податківцям, які постраждали внаслідок воєнних дій.

Здебільшого такі афери «телефонним шахраям» не вдається реалізувати. Проте, як свідчить практика, частина громадян та представників бізнесу все ж таки вірять аферистам і перераховують гроші зловмисникам, які представляються службовими особами податкової служби.

Тож вкотре нагадуємо, що службові особи Головного управління ДПС у Тернопільській області, його структурних та територіальних органів жодних вказівок збирати гроші від свого імені чи від імені довірених осіб не давали та давати не можуть.

Радимо бути пильними та обачними, не вірити сумнівним пропозиціям та ретельно перевіряти інформацію.

Також звертаємося до небайдужих громадян та суб’єктів підприємницької діяльності Тернопільщини: якщо вам відома будь-яка інформація щодо неправомірних дій стосовно суб’єктів господарської діяльності області, направлених на заплямування честі та репутації ГУ ДПС в області, просимо негайно звертатися до місцевих органів Національної поліції.