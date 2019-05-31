У Тернополі відбудеться футбольний турнір пам’яті відомого журналіста
У суботу, 1 червня, на спортивному майданчику, що на території Тернопільського національного економічного університету відбудеться традиційний “Кубок преси”, який проводиться щороку до Дня журналіста. Віднедавна він приурочений пам’яті відомого тернопільського журналіста Володимира Дмитровича Кузика.
У турнірі беруть участь шість команд, розподілені на дві групи “А” і “В”. По два кращих колективи виходять у півфінал, де за олімпійською системою буде розіграно звання чемпіона та призерів.
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Календар «Кубку преси’2019» пам’яті Володимира Кузика
(майданчик ТНЕУ)
09.00. Група А. Федерація футболу Тернопільської області (ФФТО) – «Кореспондент-2» (ветерани)
09.25. Група В. «Кореспондент-1» – «TERNOPIL CITY»
09.50. Відкриття турніру.
10.00. Група А. «Вставай Сонце!» – ФФТО
10.25. Група В. Тернопільська міська рада – «Кореспондент-1»
10.50. Група А. «Вставай Сонце!» – «Кореспондент-2» (ветерани)
11.15. Група В. Тернопільська міська рада – «TERNOPIL CITY»
11.40. Півфінал 1. 1А — 2В
12.05. Півфінал 2. 1В — 2А
12.30. Матч за 3 місце.
13.00. Фінал.
13.30. Нагородження.