У Тернополі відбудеться футбольний турнір пам’яті відомого журналіста

У суботу, 1 червня, на спортивному майданчику, що на території Тернопільського національного економічного університету відбудеться традиційний “Кубок преси”, який проводиться щороку до Дня журналіста. Віднедавна він приурочений пам’яті відомого тернопільського журналіста Володимира Дмитровича Кузика.

У турнірі беруть участь шість команд, розподілені на дві групи “А” і “В”. По два кращих колективи виходять у півфінал, де за олімпійською системою буде розіграно звання чемпіона та призерів.

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Календар «Кубку преси’2019» пам’яті Володимира Кузика

(майданчик ТНЕУ)

09.00. Група А. Федерація футболу Тернопільської області (ФФТО) – «Кореспондент-2» (ветерани)

09.25. Група В. «Кореспондент-1» – «TERNOPIL CITY»

09.50. Відкриття турніру.

10.00. Група А. «Вставай Сонце!» – ФФТО

10.25. Група В. Тернопільська міська рада – «Кореспондент-1»

10.50. Група А. «Вставай Сонце!» – «Кореспондент-2» (ветерани)

11.15. Група В. Тернопільська міська рада – «TERNOPIL CITY»

11.40. Півфінал 1. 1А — 2В

12.05. Півфінал 2. 1В — 2А

12.30. Матч за 3 місце.

13.00. Фінал.

13.30. Нагородження.

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