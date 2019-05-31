У тернопільській бібліотеці можна побачити дивовижні світлини Анастасії Зазуляк

У тернопільській обласній бібліотеці для молоді відкрито виставку робіт молодого фотографа Анастасії Зазуляк.

Виставка носить символічну назву “Люди” та об’єднує 20 портретних фото, створених упродовж 2016-2019 р.

Героїв своїх фоторобіт дівчина зупиняла просто на вулицях міста і запрошувала на зйомку.

Фотосправа, якою Настя займається з дитинства, для неї – студентки другокурсниці ТНЕУ, більш ніж захоплення. Дівчина є вихованкою фотостудії “Ікс-позиція”, яка діє при Станції юних техніків.

На даний час демонструє неабиякі успіхи у “полюванні” на вдалий кадр, є призеркою міжнародних та всеукраїнських фотоконкурсів, бере участь у різноманітних молодіжних проектах в Україні та за кордоном, займається волонтерством, ділиться фотодосвідом з іншими.

Фотовиставку “Люди” можна переглянути до кінця червня у секторі мистецтв (ІІ-й поверх). Вхід вільний.

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