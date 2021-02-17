Військовий журналіст з Тернопільщини Ігор Крочак зробив близько 16 тисяч фото Революції Гідності

Близько 16 тисяч фото Революції Гідності зробив військовий журналіст, волонтер, розвідник та головний спеціаліст Держархіву Тернопільської області Ігор Крочак. До Дня військових журналістів він показав ці фото та розповів, як телескоп допомагав йому під час російсько-української війни.

Ігор Крочак показав один зі своїх фотоапаратів. Каже, його українські військові дістали зі збитого безпілотника в 2017 році. В той час, пригадує чоловік, він був розвідником на Сході.

“Він здійснив вимушену посадку між нашими і їхніми позиціями. Потім військові дістали цей безпілотник, це не я робив. Все, що на ньому було – пішло в управління розвідки. А камера була пошкоджена, бо він впав і був неробочий. Я забрав його, виплатив премію хлопцям, які його дістали, зі своєї зарплати”, – каже Крочак.

Військовий журналіст з Тернопільщини зробив близько 16 тисяч фото Революції Гідності

Чоловік розповів, за допомогою іншого апарату міг бачити ворога на відстані близько чотирьох кілометрів:

“Любительського класу, досить непогана, великого збільшення. Для роботи астрономів, щоб спостерігати за зоряним небом. Тут велике збільшення, вона була розрахована колись на фотоапарат марки “Зеніт”. Тут замінені перехідні байонетні кільця, щоб нею можна було фотографувати сучасною фотокамерою”.

Крочак каже, навчався на військового журналіста у Львівському вищому військово-політичному училищі. Проте, пригадує, не закінчив його, бо відмовився вступити в комуністичну партію. У 1991 році працював для українських видань у Вільнюсі, коли Литва здобувала незалежність.

“З Литви я привіз відеокасету і фотоматеріали про те, як намагалися придушити Литовську Національно-визвольну революцію. Тобто, взяття телецентру, перші жертви, вбиті. Я добирався на перекладних, через Білорусію. Литовці допомогли мені сісти інкогніто на поїзд. У Львові я одразу з вокзалу, бо це ж ще СССР, і мене з цим матеріалом могли забрати, то я добирався до Чорткова, потім в Тернополі касета була розтиражована, знімки також”, – розповів Крочак.

Щоб бути військовим журналістом, каже Ігор Крочак, окрім освіти, потрібно працювати у військових бригадах:

“Проблематика військової журналістики в тому, що випуск військових журналістів, який відбувається в університеті Шевченка, дуже маленький. І, як правило, хлопці одразу хочуть залишитися в Києві в штабах, в бригаду мало хто йде. І тому комбриги призначають на ці бригади тямущих людей, вони проходять все самотужки. Це неправильно. Молоді покоління військових журналістів повинні йти в бригади”.

Суспільне Тернопіль Військовий журналіст з Тернопільщини зробив близько 16 тисяч фото Революції Гідності

Фото, зроблені під час Революції Гідності, Крочак каже, залишив в обласному архіві, де тепер працює:

“Я виїжджав практично від самого початку побиття студентів, і до самого кінця. І в тяжкі дні, коли на Інститутській йшли розстріли, я теж знімав. Тоді теж працював в архіві, брав відпустку за свій рахунок, тому що відряджень туди не давали В майбутньому планувалися виставки і багато представників Тернопільщини були на Майдані. А це означало, що моє місце там і треба було все це фіксувати. Понад 15-16 тисяч фотографій. Були виставки персональні і в нас в архіві, і в Краєзнавчому музеї. Зараз повернувся з війни, то буду впорядковувати і з часом видавати видання”.

Ігор Крочак родом з села Вовківці Борщівського району. Він автор понад тисячі матеріалів в українських та закордонних виданнях.

У 2018 році міністр оборони України підписав наказ про встановлення Дня військового журналіста України. Його відзначають 16 лютого. Таку дату обрали, тому що 16 лютого 2015 року неподалік Дебальцевого, виконуючи бойове завдання, загинув редактор телерадіостудії “Бриз” Міністерства оборони України уродженець Тернопільщини капітан 3 рангу Дмитро Лабуткін.

Суспільне