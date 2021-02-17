За останню добу коронавірус забрав життя 6 жителів Тернопільщини
125 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 17 лютого 2021 року.
Також за останню добу
летальних випадків – 6 (жінка 53 р. м. Монастириська, жінка 66 р. м. Заліщики, жінка 58 р. м. Збараж, чоловік 87 р. м. Тернопіль, жінка 73 р. Бучацький район с. Бобулинці, жінка 72 р. м. Тернопіль)
одужало – 151 особа
проведено досліджень методом ПЛР – 792
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 39790 осіб;
одужало – 37385 осіб;
летальних випадків – 574 (3 випадки жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 11155 (10433 одужало, 139 летальних);
– Бережанський район – 2022 (1878 одужало, 21 летальних);
– Борщівський район – 1840 (1719 одужало, 37 летальних);
– Бучацький район – 1419 (1332 одужало, 22 летальних);
– Гусятинський район – 1851 (1781 одужало, 28 летальних);
– Заліщицький район – 1774 (1604 одужало, 35 летальних);
– Збаразький район – 1897 (1856 одужало, 31 летальних);
– Зборівський район – 873 (848 одужало, 12 летальних);
– Козівський район – 1232 (1189 одужало, 9 летальних);
– Кременецький район – 2234 (2126 одужало, 38 летальних);
– Лановецький район – 1022 (973 одужало, 6 летальних);
– Монастириський район – 1449 (1246 одужало, 31 летальних);
– Підволочиський район – 1535 (1476 одужало, 20 летальних);
– Підгаєцький район – 578 (530 одужало, 3 летальних);
– Теребовлянський район – 1628 (1501 одужало, 34 летальних);
– Тернопільський район – 3304 (3175 одужало, 44 летальних);
– Чортківський район – 2711 (2497 одужало, 38 летальних);
– Шумський район – 1266 (1221 одужало, 23 летальних).
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (54 особи)
Бережанський район (0 осіб)
Борщівський район (1 особа):
• с. Горошова – 1
Бучацький район (1 особа):
• м. Бучач – 1
Гусятинський район (10 осіб):
• смт Гусятин – 6
• с. Чабарівка – 1
• м. Копичинці – 1
• с. Личківці – 1
• с. Оришківці – 1
Заліщицький район (0 осіб)
Збаразький район (1 особа):
• м. Збараж – 1
Зборівський район (3 особи):
• м. Зборів – 3
Козівський район (1 особа):
• смт Козова – 1
Кременецький район (4 особи):
• м. Кременець – 2
• с. Плоске – 1
• с. Кімната – 1
Лановецький район (0 осіб)
Монастириський район (2 особи):
• с. Горожанка – 1
• с. Високе – 1
Підволочиський район (3 особи):
• м. Скалат – 2
• с. Городниця – 1
Підгаєцький район (1 особа):
• с. Новосілка – 1
Теребовлянський район (6 осіб):
• м. Теребовля – 2
• с. Мшанець – 1
• с. Іванівка – 1
• с. Дарахів – 1
• с. Бурканів – 1
Тернопільський район (12 осіб):
• смт Велика Березовиця – 2
• с. Петриків – 5
• с. Мишковичі – 1
• с. Забойки – 1
• с. Байківці – 1
• с. Смиківці – 1
• с. Підгородне – 1
Чортківський район (17 осіб):
• м. Чортків – 12
• с. Біла – 1
• с. Ягільниця – 1
• с. Джурин – 3
Шумський район (9 осіб):
• м. Шумськ – 6
• с. Мирове – 2
• с. Сураж – 1