Загинув понад рік тому, – додому Ангелом повертається Михайло Гукайло з Тернопільщини

На превеликий жаль підтвердилась загибель ще одного жителя Почаївської територіальної громади, повідомляє міська рада.

Вірний військовій присязі, у бою за нашу Батьківщину, проявивши стійкість та мужність, на території Запорізької області, внаслідок ворожого артилерійського та мінометного обстрілу, 21.10.2023 року загинув солдат ГУКАЙЛО Михайло Степанович, 1991 р.н., житель м. Почаїв.

Раніше вважався зниклим безвісти за особливих обставин під час захисту Вітчизни.

Про час та дату прибуття тіла загиблого на територію Почаївської громади буде додатково повідомлено.

Щирі співчуття рідним та близьким!

Вічна пам’ять та вічна слава Герою!