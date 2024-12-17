11:07 | 17.12.2024
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

На вулиці Текстильній ускладнений рух

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На вулиці Текстильній сталася ДТП із травмованими за участі пішохода та автомобіля ВАЗ. Рух ускладнений.

🚨 На місці події працюють патрульні та слідчий.

Плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації!

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