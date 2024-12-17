На вулиці Текстильній ускладнений рух
На вулиці Текстильній сталася ДТП із травмованими за участі пішохода та автомобіля ВАЗ. .
На місці події працюють патрульні та слідчий.
Плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації!
На вулиці Текстильній сталася ДТП із травмованими за участі пішохода та автомобіля ВАЗ. .
На місці події працюють патрульні та слідчий.
Плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації!
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