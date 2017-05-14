За скільки купували авто чиновники Тернопільської міської ради у 2016 році

У мережі Інтернет часто можна побачити обурення громадян щодо ставок зборів на ввезення автомобілів з-за кордону. Тож, вирішили проаналізувати, чи існує така проблема у самих чиновників.

У 2016 році дехто із посадовців ТМР стали власниками автомобілів. Ми порівняли вартість придбання легківок із ринковою ціною подібних на найбільших інтернет-майданчиках з продажу автомобілів.

Калуш Катерина Вікторівна (начальник відділу зв’язків з громадськістю) у 2016 році придбала автомобіль CHERY QQ, 2010 р.в. за 18 тис. грн. Водночас ринкова вартість такого авто стартує від 3000 доларів США (приблизно 78 тис. грн.); Бесага Андрій Васильович син начальника управління містобудування у 2016 році придбав TOYOTA CAMRY, 2004 р.в. за 45 тис. грн. – ринкова вартість від 7000 дол. США (182 тис. грн.) Як бачимо, чиновників, напевно, не дуже цікавлять збори за ввезення автомобілів, оскільки купують вони їх в Україні за цінами в рази нижчими за ринкові, а подекуди навіть дешевше аніж за кордоном. Цікаво, що продають автотранспортні засоби чиновники за цінами, що відповідають ринковим. Так, член виконкому Якимчук П. М. продав ВАЗ 2107, 1998 р.в. за 50 тис. грн. (тобто дорожче, аніж син Бесаги придбав новішу TOYOTA CAMRY), а новачок виконкому Гаврилюк С. В. продав свій MITSUBISHI LANCER , 2007 р. в. за 172 тис. грн. ВО “Автомайдан” Тернопільський осередок