У Тернополі стартував унікальний благодійний проєкт «Живи даруючи», мета якого — перетворити донорство плазми крові на дієвий спосіб підтримки українських військових.

📌 Проєкт започатковано на підставі договору про надання благодійної пожертви між ТОВ «ЦСК «БІОФАРМА ПЛАЗМА» (директорка — Оксана Мулярчук) та громадською організацією «КРАЇНА РІВНОСТІ І ПРАВДИ» (керівниця — Юлія Мамчак).

💉 Як це працює?

Кожен донор, який здає плазму крові в центрі на вул. Бродівська, 14, може передати повністю або частково грошову компенсацію за донацію на потреби тернопільських військових. Ці кошти спрямовуються на придбання необхідних засобів, техніки або спорядження.

📲 Також підтримати проєкт можна, здійснивши платіж за QR-кодом на рахунок організації або через монобанку проєкту “Живи даруючи”.

🎁 Заохочення для благодійників:

Усі, хто задонатять 100 грн або кратну суму, автоматично беруть участь у щомісячному розіграші:

— прапора 44-ї окремої артилерійської бригади,

— або ексклюзивних сувенірів із фронту, розфарбованих волонтерами.

📆 Розіграші проводяться до 10 числа кожного місяця.

👉 Приєднатися до проєкту можна вже сьогодні — кожна здача плазми чи благодійний внесок перетворюється на реальну допомогу для тих, хто боронить Україну.

Долучайтесь! Життя та перемога — в наших руках.