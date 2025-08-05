Майже два роки вважався зниклим: загинув захисник Павло Кульчицький з Тернопільщини

Сумну звістку повідомляють у Білобожницькій громаді.

Нестерпні, тягучі місяці тривоги та надії в один момент обернулися пронизливим болем, відкривши страшну правду, що ховалася за пеленою невідомості.

Із 4 жовтня 2023 року житель села Семаківці — стрілець-електрик стрілецької роти КУЛЬЧИЦЬКИЙ Павло Володимирович (08.07.1977 р.н.) — вважався безвісти зниклим на Донеччині. На превеликий жаль, за результатами ДНК-експертизи стало відомо, що саме цього дня він загинув смертю Героя.

Висловлюємо щирі співчуття батькам, братові, всім рідним і близьким Павла. Розділяємо спільний невимовний біль цієї важкої втрати.

Вічна пам’ять і слава Герою!