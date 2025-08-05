Благодійний Велопробіг «Тернопіль-Літепло»: підтримаймо Сили Оборони!

У Тернополі 10 серпня о 8:50 відбудеться традиційний Благодійний Велопробіг «Тернопіль-Літепло», що має на меті популяризувати велоспорт та підтримати Сили Оборони України. 100% прибутку буде спрямовано на підсилення збору фонду @savelife.in.ua для школи БпЛА «Ятаган».

Маршрут протяжністю 53 км розпочнеться у Тернополі, пройде через Літепло і повернеться назад з перервою на 3 години. Під час перерви учасники зможуть відпочити, насолодитися обідом і пограти у великі настільні ігри від @epicfun.te.

Також організатори проводять онлайн-розіграш з можливістю виграти:

Подарунок на суму 10 000 грн від магазину РоверБайк

Сертифікат на 5000 грн від магазину Gorgany

Сертифікат на проживання в будиночку Літепло на суму 3500 грн

Квитки – https://secure.wayforpay.com/payment/veloprobih2025

Запрошуємо всіх бажаючих долучитись до важливої справи, підтримати Сили Оборони та відчути дух єдності й спортивної енергії!