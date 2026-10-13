«Повітряна тривога»: у Тернопільській області запроваджують по-районне оповіщення

З 14 жовтня з 00:00 год у Тернопільській області запроваджують диференційовані сигнали «Повітряна тривога» не лише за рівнем загрози, але і за територіальним принципом.

У разі загроз повітряного нападу жовтого рівня оповіщення буде здійснюватися окремо по районах області – Кременецькому, Тернопільському, Чортківському або комбіновано.

У разі загроз повітряного нападу червоного рівня оповіщення буде здійснюватися по області в цілому.

ЖОВТИЙ РІВЕНЬ

загроза ударних безпілотників

➢ на вулицях звучатиме СИРЕНА та голосове повідомлення – тільки у тому районі, для якого встановлено загрозу.

«УВАГА! Громадяни! «Повітряна тривога», ЖОВТИЙ РІВЕНЬ ЗАГРОЗИ, як найшвидше дістаньтесь захисної споруди або іншого безпечного місця».

• повторення сигналу сирени та повідомлення – 1 раз.

➢ через дротову радіотрансляційну мережу та FM радіо-станції звучатиме голосове оповіщення.

➢ на телебаченні «ТV-4», «ІНТБ», «Тернопіль1» буде розміщуватися банер жовтого кольору.

➢ повідомлення у додатку «Повітряна тривога» – вибірково для району, але із врахуванням індивідуальних налаштувань користувача.

➢ розсилання повідомлень у месенджери – керівникам територіальних громад тільки того району, для якого оголошено тривогу.

ЧЕРВОНИЙ РІВЕНЬ

ракетна, ракетно-дронова або масована дронова загроза

➢ на вулицях звучатиме СИРЕНА та голосове повідомлення – у всіх районах області.

«УВАГА! Громадяни! «Повітряна тривога», ЧЕРВОНИЙ РІВЕНЬ ЗАГРОЗИ, як найшвидше дістаньтесь захисної споруди або іншого безпечного місця»

• повторення сигналу сирени та повідомлення – 1 раз

➢ через дротову радіотрансляційну мережу та FM радіо-станції звучатиме голосове оповіщення.

➢ на телебаченні «ТV-4», «ІНТБ», «Тернопіль1» буде розміщуватися банер червоного кольору.

➢ повідомлення у додатку «Повітряна тривога» – для всієї області, але із врахуванням індивідуальних налаштувань користувача.

➢ розсилання повідомлень у месенджери керівникам усіх територіальних громад.

ВІДБІЙ ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

➢ Якщо громада має технічну можливість, то на вулицях оповіщення про відбій звучатиме БЕЗ ЗВУКУ СИРЕНИ, тільки з голосовим повідомленням.

«УВАГА! Громадяни! «Відбій повітряної тривоги» усім повернутись до місць роботи або проживання, допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку, будьте готові до повторного нападу противника, уважно слухайте повідомлення цивільного захисту».

• повторення повідомлення – 1 раз

➢ Якщо громада не має технічної можливості увімкнути на вулицях ЛИШЕ ГОЛОСОВЕ повідомлення, то сигнал сирени звучатиме – 1 раз.

Зверніть увагу: перехід на нову форму оповіщення потребує певного часу для технічного налаштування, тому на початковому етапі можливі окремі збої.

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Нагадуємо, на території Тернопільської області

оголошення сигналів «Повітряна тривога» транслюються:

➢ через дротову радіотрансляційну мережу;

➢ через FM-радіостанції: «Суспільне Тернопіль» – 87,7 МГц (м.Тернопіль), «УХ-радіо» – 101,1 МГц (м.Тернопіль), «Тернопільська хвиля» – 106,8 МГц (м.Тернопіль);

➢ відповідний сигнальний банер розміщують телеканали: «ТV-4», «ІНТБ», «Тернопіль1».

ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ СИГНАЛІВ:

Жовтий рівень – можна продовжувати роботу за умови суворого дотримання вимог безпеки та забезпечення доступу працівників і відвідувачів до тимчасового/постійного укриття або облаштованого безпечного простору.

Червоний рівень – роботу слід зупинити та обов’язково перейти в укриття.

ВАЖЛИВО: Поділ тривог за рівнями визначає різний порядок дій залежно від характеру загрози, але не скасовує самої небезпеки. Під час жовтого рівня зберігається реальна загроза атаки ударних БПЛА. Тому не варто сприймати його як сигнал, який можна повністю ігнорувати.