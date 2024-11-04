На війні загинув командир відділення Марʼян Щепковський з Тернопільщини

Ще одна сумна звістка про загиблого українського воїна надійшла в Мельнице-Подільську територіальну громаду… Повідомляє Другий відділ Чортківського РТЦК та СП.

01 листопада 2024 року в Запорізькій області в розташуванні підрозділу загинув командир розвідувального відділення, молодший сержант ЩЕПКОВСЬКИЙ Мар’ян Несторович, 1988 року народження, житель села Вигода, який став на захист Батьківщини в перші дні війни.

Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати. Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там де праведні спочивають.

Вічна пам’ять та слава Герою!