19:39 | 4.11.2024
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Пантеон Героїв 

На війні загинув командир відділення Марʼян Щепковський з Тернопільщини

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Ще одна сумна звістка про загиблого українського воїна надійшла в Мельнице-Подільську територіальну громаду… Повідомляє Другий відділ Чортківського РТЦК та СП.
01 листопада 2024 року в Запорізькій області в розташуванні підрозділу загинув командир розвідувального відділення, молодший сержант ЩЕПКОВСЬКИЙ Мар’ян Несторович, 1988 року народження, житель села Вигода, який став на захист Батьківщини в перші дні війни.

Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати. Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там де праведні спочивають.
Вічна пам’ять та слава Герою!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *